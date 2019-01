Due importanti novità su Trump e la Russia

Chi l'ha visto? Anticipazioni : nella prima puntata del 2019 Due casi importanti : Federica Sciarelli nell'appuntamento di stasera con il suo programma si occuperà del caso di Mattia Mingarelli e dell'omicidio di Marco Vannini.

Ballando con le stelle 2019 : Milly Carlucci fa Due nomi importanti : Ballando con le stelle, concorrenti e ospiti: Milly Carlucci fa due nomi inaspettati E’ il settimanale Oggi a lanciare lo scoop: Milly Carlucci a Ballando con le stelle 2019 vorrebbe due politici molto famosi, ossia Alessandro Di Battista e Matteo Renzi. In realtà la conduttrice di Ballando con le stelle di recente ha spiegato che la Rai non consente la partecipazione dei politici ai programmi di intrattenimento, ma chissà che Renzi e Di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Semmering 2018 : Due prove tecniche importanti per le azzurre - Brignone punta gigante - in slalom serve una scossa : Il 2018 dello sci alpino al femminile non si è ancora concluso, anzi. Ci attendono due importanti giorni a Semmering, in Austria, con il programma che ci proporrà un gigante nella giornata di venerdì (prima manche alle ore 10.30) ed uno speciale sabato (partenza alle ore 10.30). Le azzurre si presentano all’appuntamento con la chiara intenzione di crescere dopo qualche appuntamento non troppo scintillante. Nel gigante, per esempio, la ...

CEV Volleyball Cup – Busto Arsizio e Saugella Monza in trasferta per Due importanti match : CEV Volleyball Cup: mercoledì UYBA di scena a Graz nell’andata degli ottavi di finale. Challenge Cup: per la Saugella trasferta in Belgio Doppia trasferta per le squadre italiane impegnate mercoledì sera nei match di andata degli ottavi di finale di CEV e Challenge Cup. La Yamamay E-Work Busto Arsizio scenderà in campo alle ore 19.00 al Raiffeisen Sportpark di Graz, in Austria, per affrontare l’UVC Holding Graz. Sulla carta ...

Autismo e differenze di genere : la ricerca conferma Due importanti teorie : L'indagine ha inoltre appurato che chi lavorava nella scienza, nella tecnologia, nell'ingegneria e nella matematica, tutte professioni che rientrano nella STEM , Science, Technology, Engineering and ...

Geosat.Falabella : "Due vittorie consecutive sono importanti" : Nel finale sono più bravi i lagonegresi ad riagganciare gli ospiti e a chiudere il set Cronaca del match Inizio equilibrato con la Geosat Geovertical che conduce il gioco seppur di sole due lunghezze.

Pacifico : Due importanti appuntamenti a Milano : Grande musica nel capoluogo. Pacifico arriva a Milano per due importanti appuntamenti. Domenica 9 dicembre il cantautore si esibirà allo

Due dei più importanti leader dei Khmer Rossi ancora vivi sono stati giudicati colpevoli di genocidio : Due dei più importanti leader dei Khmer Rossi ancora vivi sono stati giudicati colpevoli di genocidio dal tribunale speciale cambogiano per i crimini commessi durante il regime militare comunista che tra il 1975 e il 1979 devastò il paese. Khieu Samphan,

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : potrebbe continuare la fuga a Due di Brescia e Posillipo. Scontri importanti sul fondo della classifica : La sesta giornata della Serie A1 di Pallanuoto si giocherà interamente nella giornata di sabato 17 novembre: in attesa della sentenza della CAF su Pro Recco-Posillipo, al momento i campani sono primi a punteggio pieno ed andranno in Toscana per espugnare Firenze e confermarsi. Gioca in casa invece il Brescia, l’altra capolista, che attende il Quinto, matricola che tanto bene sta facendo. La Pro Recco, che spera di rigiocare contro il ...

Forum Retail 2018 : a Due settimane dall’evento IKN Italy annuncia importanti novità : La diciottesima edizione di Forum Retail, l’evento firmato IKN Italy che richiama la più grande Community di Retailer in...