Domenica In - vergogna di Alberico Lemme : "Mara Venier rinco***" - volano insulti : Alberico Lemme dà della "rinco" a Mara Venier e smentisce quanto detto Domenica 13 gennaio a Domenica In dalla conduttrice. Nel corso della puntata, la Venier ha affrontato l’argomento diete insieme al dottor Giorgio Calabrese e alle opinioniste Platinette e Simona Izzo. Durante la discussione avven

ELENA SOFIA RICCI/ Abusata a 12 anni : 'Scatta il senso di colpa - di schifo - la vergogna' - Domenica in - : ELENA SOFIA RICCI ripercorre a Domenica in l'abuso subito all'età di 12 anni. 'Tante cose non le posso riferire, ne ho parlato con mio marito e...'