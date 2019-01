Domenica in | ecco la frecciatina di Mara Venier a Barbara D' Urso per il ritorno di

Elena Sofia Ricci a Domenica In confessa : «Ho nascosto a mia madre che stava per morire. Ecco perché» : Elena Sofia Ricci ospite di Mara Venier a Domenica In , racconta gli ultimi episodi accaduti nella sua vita che l'hanno segnata profondamente e l'hanno spinta a fare anche confessioni importanti di ...

Domenica In - Giampiero Galeazzi accolto in studio così : da brividi - perché Bisteccone si arrabbierà : A Domenica In di Mara Venier, che oggi, Domenica 13 gennaio, è tornata ad essere in diretta su Rai 1, in studio ancora una volta Giampiero Galeazzi. La sua ospitata prima di Natale, quando era arrivato in sedia a rotelle ed era stato accolto da un lungo abbraccio della Venier, aveva commosso tutta I

Domenica In - la tragica rivelazione di Giampiero Galeazzi : 'Ecco qual è il mio problema di salute' : Lo fa in un colloquio con Fuorigioco , l'inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport , in cui spiega che è stato 'un errore presentarmi a Domenica In sulla sedia a rotelle. Sui social mi hanno ...

Prima delle vacanze di Natale, a Domenica In di Mara Venier ha fatto scalpore l'ospitata di Giampiero Galeazzi, che si è presentato in studio in sedia a rotelle. E ora, Galeazzi, parla proprio di quanto accaduto su Rai 1. Lo fa in un colloquio con Fuorigioco, l'inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport, in cui spiega che è stato 'un errore presentarmi a Domenica In sulla sedia a rotelle. Sui social mi hanno...

Roma - blocco del traffico Domenica 13 gennaio 2019 : ecco chi può circolare : A Roma torna la terza parte del blocco del traffico : domenica 13 gennaio 2019 sarà la terza domenica ecologica dall'inizio dell'autunno, nel 2018. Il limite di zona riguarda la 'fascia verde' e gli ...

Spettacoli - mostre e commedie dialettali : ecco cosa fare e dove andare questa Domenica : A Fossano fino al 28 febbraio, possibilità di visita guidata gratuita al Castello dal mercoledì al sabato. Due i turni di visita giornalieri, con partenza la mattina alle ore 11 e il pomeriggio alle ...

Domenica In - Mara Venier richiama il suo "Bisteccone" : Gian Piero Galeazzi ospite della puntata del 13 gennaio. In studio anche Elena Sofia Ricci, Valeria fabrizzio e Amadeus

Natale - ecco le iniziative di Domenica a Brescia : AlMuseo di Scienze Naturali resta aperta Una moderna camera delle meraviglie, Mummie egizie tra storia, scienza e tecnologia. Una mostra innovativa che espone la collezione di mummie egizie, umane e ...

Domenica Live oggi non va in onda - ecco perché/ Nel Rewind Loredana Lecciso - Al Bano Carrisi e Laura Freddi : Domenica Live oggi non va in onda, ecco perché: al suo posto la fiction Tv 'Ultimo' con Raoul Bova e la versione 'Rewind' dalle 17.20 fino alle 18.45.

Domenica in : Ecco gli ospiti del 16 dicembre (Anteprima Blogo) : Domenica torna in onda l'appuntamento del pomeriggio del giorno di festa di Rai1 con Mara Venier che tornerà a dirigere il traffico della prossima puntata di Domenica in, in onda Domenica 16 dicembre a partire dalle ore 14 su Rai1, con un carico davvero notevole di ospiti, situazioni e sorprese.Iniziamo proprio da una sorpresa che farà l'attore piemontese Gabriel Garko, che torna negli studi Frizzi di Roma, alla conduttrice del programma Mara ...

Domenica Live si accorcia da gennaio 2019 / Video - Barbara d'Urso spiega : ecco chi potrebbe sostituirla : Domenica Live si accorcia a partire da gennaio 2019: stop allo scontro tra Barbara d'Urso e Mara Venier con Domenica In. ecco i motivi.

Barbara d’Urso cambia orario : ecco cosa andrà in onda al posto di Domenica Live : Domenica Live cambia orario: chi prenderà il posto di Barbara d’Urso Dal 13 gennaio Domenica Live andrà in onda con un nuovo orario: dalle 17.20 alle 18.45. Chi prenderà il posto di Barbara d’Urso nelle precedenti tre ore? Secondo un gossip riportato da Dagospia, Mediaset starebbe pensando ad un nuovo format di approfondimento politico in […] L'articolo Barbara d’Urso cambia orario: ecco cosa andrà in onda al posto di ...

Paola Caruso incinta - dopo il malore a Domenica Live ecco la replica dell'ex compagno : FUNWEEK.IT - La vicenda della gravidanza di Paola Caruso ha trovato spazio a Domenica Live anche se la showgirl dopo qualche minuto ha accusato un malore per via del forte stress emotivo e Barbara...

