Di Maio si difende davanti all' ordine dei giornalisti per gli insulti ai cronisti

Salvini e Di Maio attaccano Fazio - lui si fa 'difendere' da Crozza : Tra i casi televisivi che faranno discutere nei prossimi mesi il più grosso, eccezion fatta per il Festival di Sanremo 2019 destinato, viste le premesse, a sollevare polemiche politiche aspre, è quello che riguarda Fabio Fazio. Già preso di mira in passato, anche da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 Stelle, il conduttore ieri sera ha subito un nuovo attacco firmato Matteo Salvini. Il fatto che l'invettiva del vice Premier e ministro ...

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : “Ipocrisia vergognosa”. Poi si difende su Banca Etruria : “Di Maio e Salvini hanno fatto la stessa identica cosa che abbiamo fatto noi con Mps e le altre banche. La loro è un’ipocrisia vergognosa”. A dirlo, su Facebook, la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, che ha parlato di Carige e dei salvataggi degli istituti di credito da parte del governo Gentiloni insieme al collega Luigi Marattin. L'articolo Carige, Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini: “Ipocrisia ...

Trivelle - Emiliano contro Di Maio : "Impugneremo autorizzazione per difendere il nostro mare" : La Regione Puglia pronto al ricorso: "Il vicepremier Di Maio e il ministro Costa hanno tradito ancora una volta quanto dichiarato in campagna elettorale"

Decreto sicurezza - Di Maio difende la riforma di Salvini : “Protesta dei sindaci? Solo uno spot elettorale” : “Solo campagna elettorale da parte di sindaci che si devono sentire un po’ di sinistra facendo un po’ di rumore. Ma se vuoi sentirti di sinistra metti mano ai diritti sociali di questo Paese, quelli che la sinistra ha distrutto in questi anni. Pensate come stanno messi male”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio sul blocco del Dl sicurezza da parte di alcuni sindaci. L'articolo Decreto sicurezza, Di Maio difende la ...

Conte difende la manovra e invita Salvini e Di Maio a restare uniti : 'la gente non capirebbe una rottura' : Il premier tenta di riprendersi la scena: sui tempi compressi in Parlamento dà la colpa a Bruxelles e poi lancia l'appello ai firmatari del contratto di governo -

Maiorino : Raggi difende centro storico - via bus turistici come resto Europa : Roma – “La protesta dei bus turistici, che stanno paralizzando il centro di Roma, e’ inaccettabile. La citta’ non puo’ essere ostaggio di chi non accetta di rispettare semplici regole di civilta’. Il centro storico di Roma, patrimonio dell’umanita’, deve essere trattato come quello delle altre capitali europee, dove i bus turistici non possono avere accesso”. “Lo abbiamo detto e lo ...

MANOVRA - SALVINI-DI Maio : 'IVA NON AUMENTA'/ Accordo con Ue : Governo difende la legge di bilancio : MANOVRA, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'Accordo, SALVINI-DI MAIO 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,

Luigi Di Maio - i vertici M5s assoldano il super-avvocato per difendere suo padre : chi è Angelo Pisani : Dai vertici del Movimento Cinque Stelle è partita la controffensiva per difendere Luigi Di Maio e suo padre, nella bufera dopo lo scandalo sollevato dalle Iene su dipendenti in nero e abusi edilizi. I ...

Salvini difende apertamente Di Maio : “A questi pseudo giornalisti dico : Basta!” (video) : Salvini durante una diretta Facebook torna a difendere Luigi Di Maio: “Attacchi di ogni tipo, adesso basta” (Agenzia Vista) – Salvini difende Di Maio, Roma 4 Dicembre 2018 – “Il mio sostegno a Luigi Di Maio, che in questi mesi, come me, è vittima di attacchi politici di ogni genere, basta”. Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, durante una diretta social. Dopo una veloce panoramica sul ...

Dopo le scuse del padre - Di Maio scioglie la società : Salvini lo difende dalle accuse : Dopo le scuse del padre, rese pubbliche attraverso un video postato su Facebook, il vicepremier Luigi Di Maio, assieme alla sorella Rosalba, ha preso una decisione drastica in merito alle sorti dell’azienda di famiglia. L’annuncio arriva da fonti interne al MoVimento 5 Stelle, le quali affermano con una certa sicurezza l’intenzione dei familiari, nonché soci dell’Ardima Srl, di sciogliere e mettere in liquidazione la società, affidando la nomina ...

Salvini difende Di Maio e accusa : ‘Qualcuno vuol far cadere il governo’ : Salvini difende Di Maio e accusa: ‘Qualcuno vuol far cadere il governo’ Matteo Salvini fa quadrato con il partner di governo e difende Luigi Di Maio dagli attacchi concentrici provenienti da media e opposizione dopo lo “scoop” de Le Iene sui presunti illeciti nell’azienda di proprietà del padre del vicepremier pentastellato. L’occasione per lanciare un chiaro messaggio di solidarietà politica nei confronti del ministro ...

Di Maio padre - anche l’anima critica del M5S difende il vicepremier. Nugnes : “Non deve riferire in Aula” : Luigi Di Maio inizialmente previsto ad un convegno al Senato sull’economia circolare, è costretto a disertare. Tra i presenti c’è Paola Nugnes e la senatrice M5S dice la sua circa la vicenda sollevata da le Iene sugli affari della famiglia del leader pentastellato “Se un imprenditore deve essere indagato per sospetti sulla sua attività, questo deve essere fatte nelle sedi opportune, con tranquillità. Credo che qualunque volta venga ...

Salvini difende Di Maio : “Sta subendo un linciaggio mediatico alla sesta generazione” : Salvini leader della Lega parla delle vicende che stanno colpendo Luigi Di Maio per colpa del padre Salvini e il messaggio privato a Di Maio: “Forse in passato anche noi abbiamo sbagliato” „Di Maio sta subendo un “linciaggio mediatico arrivando alla sesta generazione, Espresso e Repubblica apriranno un inchiesta sul bisnipote che ha pagato 20 centesimi in meno un gelato”. Così Matteo Salvini, a Porta a Porta, ha ...

