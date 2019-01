Di Maio e Di Battista | “Dobbiamo far Cambiare le regole all’Unione europea”

Di Maio-Di Battista - Ue cambi o crolla : "A breve incontreremo i Gilet GialliDecideranno loro se scendere in politica".I due invocano poi la chiusura del Parlamento Ue di Strasburgo,"seconda sede dopo Bruxelles, troppo costosa".

Di Maio-Di Battista - Ue cambi o crolla : 20.25 Bisogna fare "una battaglia per modificare i trattati". L'Europa o cambia o rischia di crollare e "se crolla non è colpa del M5S".Così Di Maio e Di Battista in diretta Facebook da Strasburgo. "Abbiamo i numeri per costruire un gruppo parlamentare europeo nè di destra nè di sinistra -annuncia Di Maioche si fonda sulla democrazia diretta". "A breve incontreremo i Gilet GialliDecideranno loro se scendere in politica".I due invocano poi la ...

Ue - Di Maio e Di Battista : "La sede di Strasburgo? Va chiusa - è una marchetta alla Francia" : L'hanno definito una "marchetta francese". Ed è così che i leader pentastellati, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, hanno espresso la volontà di chiudere la doppia sede del Parlamento europeo, a Strasburgo. "Uno spreco che deve finire"Hanno parlato di "un'assurdità", fatta di 7mila persone che periodicamente fanno la spola tra Bruxelles e Strasburgo, con una spesa di un miliardo a legislatura. E lo hanno fatto in un video, registrato ...

