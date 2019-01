Detroit 2019 - Il Salone sempre più americano

quattroruote

: #Volkswagen #Passat: a #DetroitAutoShow si alza il velo sul nuovo modello della berlina [FOTO]… - motorionline : #Volkswagen #Passat: a #DetroitAutoShow si alza il velo sul nuovo modello della berlina [FOTO]… - quattroruote : Si è svolta al Salone di Detroit la tradizionale premiazione del premio North American Car of the Year 2019. La giu… - fattoquotidiano : RT @fattiamotore: Toyota Supra, svelata al salone di Detroit. Costerà 67.900 euro – FOTO -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) In ogni caso, il Naias appare come un mondo rutilante e diversificato, e più alla mano rispetto ai saloni europei. Di auto ce ne sono parecchie, ma spesso sono modelli che da noi non vengono ...