Dalla Francia al Perù : dove sono i latitanti rossi e neri che l’Italia non può riavere Volti e nomi : Videoscheda : sono una quarantina i condannati all’estero: la maggioranza in Francia, protetti da decenni Dalla «dottrina Mitterrand». Pietrostefani e Manenti hanno anche profili sui social network

Napoli - Ancelotti su Allan : "Psg? Dalla Francia non è arrivata alcuna offerta" : Carlo Ancelotti vola ai quarti di finale di Coppa Italia con il suo Napoli e si prepara ad affrontare un'altra volta il suo passato. "La prossima con il Milan sarà complicata, ma la Coppa Italia con ...

Napoli - Ancelotti fa chiarezza sul futuro di Allan : “nessuna offerta Dalla Francia - continuerà a darci una mano” : L’allenatore del Napoli ha parlato della vittoria sul Sassuolo, soffermandosi anche sulle voci di mercato relative ad Allan Il Napoli stende il Sassuolo al San Paolo e si guadagna l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà ad attenderlo il Milan. Gli azzurri dunque affronteranno i rossoneri due volte in pochi giorni, considerando anche la gara di campionato in programma a San Siro. Cafaro/LaPresse Un doppio ...

Cesare Battisti - Dalla fuga in Francia al Brasile : una vicenda lunga 38 anni : Cesare Battisti è stato catturato a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. L'ex membro dei Proletari armati per il comunismo , Pac, , condannato in Italia a due ergastoli per quattro omicidi, si era ...

Nainggolan-PSG - l’Inter riflette : Dalla Francia arriva la conferma : NAINGGOLAN PSG- Secondo quanto riportato da “Paris United”, il PSG avrebbe incontrato l’entourage di Nainggolan per valutare il potenziale passaggio in Francia dell’attuale centrocampista nerazzurro. Il quotidiano francese si sofferma sul potenziale affare, anche se, lo stesso centrocampista ex Roma, tramite il proprio account instagram ha postato una foto dove lo ritrae in una fase […] L'articolo Nainggolan-PSG, ...

Terrorismo : fermi Palermo - Yasmine arrivata Dalla Tunisia e trasferita in Francia : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Il 'pacchetto' per l'organizzazione dei viaggi dalla Tunisia in Itali, a bordo di gommoni veloci, era 'all inclusive'. Lo dimostra l'operazione della DDa di Palermo che all'alba di oggi ha fermato quindici persone. Uno degli indagati è accusato di avere organizzato il v

Y-Brush è lo spazzolino che arriva Dalla Francia e promette di lavare i denti in 10 secondi : lavare bene in denti in 10 secondi? Sembra impossibile, visto che l’indicazione dei dentisti è di strofinarsi i denti per due minuti. La tecnologia – stavolta basata sulle vibrazioni soniche – vuole stabilire record anche in questo campo. Adesso c’è Y-Brush, un originale spazzolino da denti sviluppato dall’azienda francese Fasteesh, e presentato al Consumer Electronic Show di Las Vegas. L’idea è quella di ...

Occhiali hi-tech per prevenire i colpi di sonno al volante - l’idea arriva Dalla Francia : Chi percorre spesso lunghe distanze in auto sa bene che i colpi di sonno sono una pericolosa insidia. Oltre alla proverbiale tazza di caffè, per scongiurarli ci si può affidare alla tecnologia, e in particolare agli Occhiali Smart dell’azienda francese Ellcie Healthy. Apparentemente sono comuni Occhiali da vista con montature alla moda. Nascondono però 15 sensori capaci di collezionare dati fisici, fisiologici o ambientali, che vengono ...

Dalla Francia l’appello per un “lunedì verde” - senza carne e pesce : Dalla Francia parte l’appello, di oltre 500 personalità, per un “lunedì verde“, cioè senza carne e senza pesce, per proteggere il pianeta, gli animali e anche la salute umana. I firmatari dell’appello a boicottare la carne e il pesce ricordano che in Francia il 99% dei conigli, il 95% dei maiali, il 90% dei vitelli e l’82% dei polli sono allevati intensivamente. senza contare che, precisa nell’appello il ...

Il Marsiglia è stato eliminato Dalla Coppa di Francia da una squadra dilettantistica : In una delle partite dei trentaduesimi di finale di Coppa di Francia, la Coppa nazionale del campionato francese, la squadra dilettantistica dell’Andrezieux, con sede in una città di 9.000 abitanti e iscritta alla quarta divisione nazionale — l’equivalente della nostra

Rugby - l’Italia U20 battuta Dalla Francia a Castanet-Tolosan : La selezione italiana U20 battuta 40-10 dai pari età francesi nell’incontro a Castanet-Tolosan La Selezione Francese U20 ha battuto 40-10 la Selezione Italiana U20 a Castanet-Tolosan, test che ha chiuso il primo raduno del 2019 per la rosa di Fabio Roselli che si è ritrovata il 2 gennaio a Settimo Torinese per spostarsi poi in Francia per il test odierno contro i pari età francesi. Gara che si mette in salita per gli Azzurrini che ...

Il 2018 dello sport : Dalla Francia campione all'addio ad Astori : X Le immagini più belle dello sport del 2018 2018, un anno spettacolare Federer, selfie con l'aragosta Federer, selfie con l'aragosta Collari d'Oro 2018: ecco il meglio dello sport italiano Collari d'...

Dalla Francia : il PSG dovrà rinunciare a uno tra Neymar e Mbappé : Mbappé, invece, è più giovane ed è un campione del mondo in carica, a 20 anni ha ancora una carriera davanti a sé. Il rischio d'esclusione Dalla Champions League Le spese folli sul mercato, però, non ...

Calciomercato – Fabregas lascia il Chelsea? Dalla Francia il sogno di mercato del Monaco : Stampa francese: il Monaco pensa al colpo Fabregas a gennaio E’ Cesc Fabregas il sogno di mercato del Monaco, a quanto riporta ‘L’Equipe’ il centrocampista del Chelsea è nella lista dei desideri del club monegasco per la sessione invernale di mercato. Al momento la strada per portare il giocatore spagnolo 31enne nel Principato sembra in salita ma sotto traccia il Monaco sta lavorando anche ad altri colpi di mercato, ...