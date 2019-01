DALLA CINA Lao Xi | buonismo vs cattivismo | il teorema che affonda M5s

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro DALLAs : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

Barcellona - la punta arriva DALLA Cina? : Il numero nove tanto cercato dal Barcellona potrebbe arrivare dal campionato cinese. Come riportato dal quotidiano SPORT , infatti, i blaugrana stanno valutando l'acquisto di Odion Ighalo , ex Udinese, ora in forza al Changchun Yatai.

NBA 2019 - i risultati della notte (12 Gennaio) : tutto facile per Golden State e Houston. Doncic trascina ancora DALLAs : Sono nove le partite della notte NBA. tutto davvero molto facile per i Golden State Warriors che demoliscono 146-109 i Chicago Bulls in una partita che era già finita al termine del primo quarto, chiuso dai campioni in carica con un parziale a loro favore di 43-17. Klay Thompson segna 30 punti, Steph Curry ne mette 28 (8 assist) e poi Kevin Durant ce ne aggiunge altri 22, mentre in casa Chicago l’unico a salvarsi è Zach LaVine, che mette a ...

Arnautovic - super offerta DALLA Cina. Il fratello : "Lasciatelo andare!" : Voglio la Cina, con furore. Marko Arnautovic, centravanti austriaco - padre serbo, mamma viennese -, 30 anni il prossimo 19 aprile, un'esperienza all'Inter tra 2009 e 2010, al West Ham dall'estate ...

Fca - buone notizie DALLA Cina. Negli Usa verso patteggiamento su emissioni diesel. Titolo su del 3% : MILANO - buone notizie in arrivo dalla Cina per il comparto auto mentre Negli Usa si diradano le nebbie sul Dieselgate per Fca e il Titolo festeggia in Borsa. Le azioni Fca sono in vetta al Ftse Mib...

Riprende la vicina che esce nuda DALLA doccia : assolto perché la casa è senza tende : Un uomo è stato assolto dalla Cassazione dall'accusa di violazione della privacy per aver fotografato e filmato la vicina di...

Tra arte - cultura e design : dal Cairo a Manhattan - DALLA CINA a Hollywood - i 10 musei-novità dell'anno : Quella strana struttura con due volumi perpendicolari diventerà uno dei più grandi poli per la cultura visuale contemporanea nel mondo: 65mila metri quadrati dedicati ad arte, design, architettura e ...

Normale a Napoli - in campo 289 prof DALLA CINA agli Usa : ... oltre ad essere un rafforzamento della Scuola Normale di Pisa, rappresenta un intervento positivo e qualificante di buona politica per lo sviluppo della ricerca di eccellenza non solo per il ...

Calciomercato Inter - offerte per Miranda DALLA Cina : Joao Miranda potrebbe partire già in questa sessione di Calciomercato: il difensore brasiliano potrebbe essere allettato da offerte cinesi Joao Miranda potrebbe dire addio all’Inter prima di fine gennaio. Approfittando della sessione invernale di Calciomercato, il difensore brasiliano potrebbe volare verso mete a lui congeniali. Dopo il rifiuto del calciatore alle offerte arrivate dagli Emirati Arabi e dal Brasile, secondo fonti Sky, ...

Britney Spears annulla il suo tour : in pausa DALLA musica per stare vicina al papà malato : Britney Spears lascia la musica per stare vicina al papà malato : non è una decisione definitiva ma solo temporanea, ed è stata comunicata dalla popstar americana in un lungo post su Instagram. ...

Befana - il 47 - 9% dei giocattoli nella calza arrivano DALLA CINA - : Lo dice Confartigianato, in base a dati Eurostat. Negli ultimi 10 anni, crescita del 41% dell'import nell'Unione europea di giochi realizzati in Paesi extra Ue. A difendere la qualità "made in Italy" ...

Offerto al Milan - Jardim riparte DALLA CINA : è fatta col Dalian Yifang : Come riporta Sky Sport , il tecnico portoghese è a un passo dal Dalian Yifang . Mancano sono da limare gli ultimi dettagli, ma Jardim è pronto a tornare subito in sella.

Completato il volo ravvicinato più distante DALLA Terra : Lungo il percorso, il veicolo spaziale continuerà a fare scienza. Il suo contatore di polvere calcolerà la densità di polvere del sistema solare esterno, aggiungendosi ai record delle sonde Voyager. ...

Yannick Ferreira Carrasco - l'offerta del Milan per il prestito DALLA CINA : perché lui vuole scappare : Arriva dalla Cina l'ultima ghiotta occasione di mercato per il Milan. L'ex Atletico Madrid e Monaco, Yannick Ferreira Carrasco, ha detto chiaro e tondo di voler lasciare al più presto il Dalian Yifang, che lo aveva portato in Asia spendendo ben 27 milioni lo scorso febbraio. Il belga ormai non ha pi