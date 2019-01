Da gennaio 2019 il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha sospeso gli aiuti

Gazzetta dello Sport - Corsport - Tuttosport : prime pagine del 14 gennaio 2019 : MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it

Australian Open 2019 - risultati italiani 14 gennaio e avversari al prossimo turno : Oggi lunedì 14 gennaio sono incominciati gli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. Sul cemento di Melbourne sono scesi in campo quattro italiani per disputare i propri incontri del primo turno del tabellone maschile, gli azzurri si sono difesi egregiamente e hanno fatto complessivamente bella figura considerando anche che gli esordi non erano dei più semplici. Di seguito tutti i risultati dettagliati delle partite di Andreas ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film lunedì 14 gennaio 2019 : Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica , programma che affronta temi d'attualita', di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Va in onda su Canale 5 Lo stagista inaspettato , Jules ...

Dakar 2019 oggi (14 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa San Juan de Marcona-San Juan de Marcona. Il percorso ai raggi X : La Dakar 2019 si appresta ad affrontare la San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, settima tappa della 41esima edizione del Rally Raid più impegnativo ed importante al mondo. La corsa prevede per la giornata odierna la prima tappa in “loop”, ovvero con punto di partenza e di arrivo collocati nella stessa località dopo una prova speciale di 323 chilometri tra le dune del deserto peruviano. Le varie categorie si sfideranno su un ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 14 gennaio 2019 - : ...05 Una famiglia XXL 0:05 ER: storie incredibili DMAX 19:30 La febbre dell'oro 20:25 La febbre dell'oro 21:25 Disastri in volo 22:20 Voli da incubo 23:15 Cose di questo mondo 0:10 Nightwatch Focus 19:...

Tennis - Ranking WTA (14 gennaio 2019) : risale Petra Kvitova - perde una posizione Camila Giorgi : Alla vigilia degli Australian Open ecco la graduatoria con la quale si presentano le donne al primo Slam stagionale: guadagna due posti la ceca Petra Kvitova, che scavalca in un colpo solo l’ucraina Elina Svitolina e l’altra ceca Karolina Pliskova. Per il resto nessuna variazione tra le prime dieci al mondo. Top 10 WTA (Ranking al 14.01.2019) 1 Simona Halep (Romania) 6642 2 Angelique Kerber (Germania) 5505 3 Caroline Wozniacki ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 : programma - orari e tv. Si gareggia il 15 gennaio : La Coppa del Mondo di sci alpino femminile è pronta per una settimana tutta italiana. Si inizierà, infatti, con lo slalom Gigante di Kronplatz di domani, mentre il fine settimana vedrà la tre-giorni di gare di Cortina d’Ampezzo. Dopo la cancellazione del weekend di Santk Anton per la troppa neve, le atlete torneranno a mettere gli sci nella località altoatesina, per un Gigante da non perdere! La gara di Plan de Corones sarà trasmessa in ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 14 gennaio - tutte le partite in tempo reale. Vincono Nadal e Travaglia - eliminato Berrettini - Fabbiano in campo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (oggi, lunedì 14 gennaio). Incomincia il primo Slam della stagione di tennis, scattano due settimane di grande spettacolo sul cemento di Melbourne e la prima giornata regalerà subito grandissime emozioni perché sono attese in campo diverse stelle e i primi italiani. Roger Federer, detentore del titolo, se la dovrà vedere contro l’uzbeko Denis Istomin partendo con tutti i favori ...

La compagnia del cigno – Terza puntata di lunedì 14 gennaio 2019 – Anticipazioni e trama. : Terza delle sei puntate stasera in prima serata su Raiuno, con la nuova fiction “La compagnia del cigno“, una serie di Ivan Cotroneo con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele Bravi, Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude, Dino […] L'articolo La compagnia del cigno – Terza ...

#SkyWeek - il meglio in onda sui canali Sky 13 - 19 gennaio 2019 : SEGNALAZIONI SKY DAL 13 AL 19 Gennaio 2019 MASTERCHEF ITALIA – Ottava edizione Giovedì 17 Gennaio, alle 21.15 su Sky UnoArriva su Sky Uno una nuova, straordinaria puntata di MasterChef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e il nuovo giudice...

Programmi TV di stasera - lunedì 14 gennaio 2019. «PresaDiretta» si occupa di giustizia : Riccardo Iacona Rai1, ore 21.20: La compagnia del cigno - 1^Tv Fiction di Ivan Cotroneo del 2018, con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci. Prodotta in Italia. L’orgoglio di Sara: Barbara lascia il liceo classico e si trasferisce a studiare con gli altri nel liceo musicale del Conservatorio, per la felicità di Matteo ma anche di Domenico, che sta ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Australian Open 2019 - gli italiani in campo oggi (14 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Saranno 4 gli italiani ad essere impegnati oggi nella giornata inaugurale degli Australian Open 2019. Sul campo n.3 Matteo Berrettini affronterà la testa di serie n.14 Stefanos Tsitsipas mentre sul 13 Thomas Fabbiano sfiderà la wild card locale Jason Kubler. Vedremo in azione anche Stefano Travaglia, giocatore proveniente dalle qualificazioni, che giocherà contro l’argentino Guido Andreozzi (campo 22) e poi sul campo 15 Andreas Seppi ...