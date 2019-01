Cygames | il marchio dell' interessante Project Awakening è stato registrato in Europa

Cygames : il marchio "Project Awakening" è stato registrato in Europa : Project Awakening di Cygames è stato presentato lo scorso anno in occasione del PlayStation LineUp Tour di settembre, e stando alle ultime indiscrezioni sembrerebbe proprio che l'RPG giapponese possa raggiungere anche il mercato europeo, riporta VG247.Il gioco sarebbe infatti stato registrato in Europa sotto il nome di "Project Awakening: Arise". Come possiamo vedere, il deposito europeo del marchio potrebbe indicare l'arrivo di una qualche alfa ...