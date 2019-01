Crimi | «La pirateria televisiva è reato che uccide mercato e va repressa»

Pirateria tv - Crimi : 'Altro che Robin Hood. Fate come me - denunciate' - : Il sottosegretario con delega all'Informazione e all'Editoria in un post su Facebook: "Le IPTV, che permettono di vedere le pay-tv senza pagare il canone, non sono solo un reato ma anche un grave ...

