Costantino Vitagliano a Pomeriggio Cinque | Alessandra Pierelli? All' epoca | ero una

Costantino Vitagliano replica alla frecciatina di Alessandra Pierelli : “La capisco” : Pomeriggio 5: Costantino Vitagliano risponde alle ultime dichiarazioni di Alessandra Pierelli Costantino Vitagliano è tornato a parlare della sua ex fidanzata storica, Alessandra Pierelli. A Pomeriggio 5, su invito di Barbara d’Urso, l’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato le ultime dichiarazioni di Alessandra in televisione. L’ex corteggiatrice e attrice ha ammesso a Vieni […] L'articolo Costantino Vitagliano ...

Alessandra Pierelli - la vita dopo Costantino Vitagliano : “Ho rischiato di morire” : L’indimenticata corteggiatrice di Costantino vitagliano a Uomini e Donne, Alessandra Pierelli, ora è una moglie e madre felice (ha sposato il (giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassarri e ha avuto due figli, Daniel e Liam) ma c’è stato un momento in cui ha rischiato di morire. Era il 2003 e il tronista più famoso della trasmissione sedeva sul trono rosso di Maria De Filippi per trovare la donna della sua vita. Alessandra Pierelli ...

Vieni da Me - Alessandra Pierelli - la ex di Costantino Vitagliano : ‘Ho rischiato la vita’ : L’indimenticata corteggiatrice di Costantino Vitagliano a Uomini e Donne, Alessandra Pierelli, ora è una moglie e madre felice (ha sposato il (giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassarri e ha avuto due figli, Daniel e Liam) ma c’è stato un momento in cui ha rischiato di morire: lo racconta a Caterina Balivo nella puntata di Vieni da Me in onda giovedì 27 dicembre. Alessandra Pierelli: la popolarità è stata uno shock Il ...

Costantino Vitagliano intervistato. Corona veniva a urlare sotto casa mia ‘Sono il nuovo Costantino’. Leggi le sue parole : Ospite di Lorella Boccia nell’ultima puntata di Rivelo, Costantino Vitagliano è tornato a parlare di quando faceva parte dell’agenzia di Lele Mora e del successo ottenuto in passato dopo la sua partecipazione come tronista... L'articolo Costantino Vitagliano intervistato. Corona veniva a urlare sotto casa mia ‘Sono il nuovo Costantino’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Costantino Vitagliano confessa : “Anni fa volevano comprare il mio sperma per cifre importanti” e su Corona… : Costantino Vitagliano a 360 gradi, dal successo alla caduta, dagli attacchi di panico alle urla sotto casa sua da parte di Fabrizio Corona Costantino Vitagliano ha raccontato del rapporto con l’ex agente Lele Moro, ma anche di Fabrizio Corona: «Negli anni sono stato circondato da un castello dorato. Lele Mora è stato un padre che mi ha dato tanto ma le sue malefatte hanno dato delle conseguenze, io l’ho perdonato. Con lui, con cui oggi ho ...

Costantino Vitagliano intervistato da Lorella Boccia - spiega perchè è finita l’amicizia con Daniele Interrante. Leggi per saperne di più : Ospite dell’ultima puntata di Rivelo, Costantino Vitagliano ha parlato del suo passato dorato e dell’inevitabile declino della sua fama. Il re dei tronisti ha anche raccontato di come Daniele Interrante e gli altri suoi... L'articolo Costantino Vitagliano intervistato da Lorella Boccia, spiega perchè è finita l’amicizia con Daniele Interrante. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Costantino Vitagliano a Rivelo : "Quando il castello dorato è crollato mi hanno abbandonato tutti" : Ospite di Rivelo, il programma di interviste del venerdì in seconda serata condotto dall'ex Amici Lorella Boccia, l'ex tronista Costantino Vitagliano ha raccontato la sua carriera e i suoi trascorsi con Lele Mora e Fabrizio Corona.Ecco cosa aveva detto a proposito dell'agente dei vip e del padre di Carlos: Con Lele Mora, con cui oggi ho ripreso il dialogo, ho sempre avuto un rapporto schietto e sincero. Per quanto riguarda Corona, da ...

Costantino Vitagliano si racconta : “Ho sempre tradito. La madre di mia figlia è stata una delle mie amanti”. Clicca per leggere l’intervista : Costantino Vitagliano, ospite di Lorella Boccia a “Rivelo”, in onda ogni venerdì alle 23,45 su Real Time, parla della figlia Ayla, 3 anni, avuta da Elisa Mariani con cui è finita quando la bambina... L'articolo Costantino Vitagliano si racconta: “Ho sempre tradito. La madre di mia figlia è stata una delle mie amanti”. Clicca per leggere l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Rivelo - le confessioni di Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli : Costantino Vitagliano e Jessica Mazzoli si raccontano nella trasmissione Rivelo, fra confessioni scomode e rivelazioni scottanti. Lorella Boccia ha intervistato nel suo show in onda su Real Time, il tronista per eccellenza: Costantino Vitagliano. Oggi l’ex modello ha 44 anni e una figlia di tre anni, Ayla, nata dalla sua relazione con la modella Elisa Mariani, da cui si è separato poco prima della nascita della piccola. Era il 2003 quando ...