Cori razzisti | la proposta dell’allenatore Fabio Capello

Cori razzisti? Giocatori seduti in campo : ANSA, - ROMA, 14 GEN - ''I Giocatori dovrebbero sedersi in campo in caso di Cori razzisti, non prenderebbero così delle sanzioni contro di loro, si educherebbe il popolo sano''. E' la proposta di ...

I Cori razzisti e l’amore per la Juventus - Marchisio a cuore aperto : “quando ero bambino io era la stessa storia” : Claudio Marchisio augura alla sua ex squadra di trionfare in Champions League: il giocatore dello Zenit dice la sua anche sui cori razzisti che stanno macchiando il calcio italiano “Ora c’è tanta informazione e ce ne accorgiamo più facilmente ma anche quando ero bambino io e andavo allo stadio c’erano già questi cori. E’ un problema grande e capisco gli stranieri che vengono a giocare in Italia e si trovano ...

Cori razzisti - Marotta : “non è giusto squalificare tutto lo stadio” : ”L’Italia non è razzista, vanno deprecati questi fatti ma non è giusto squalificare uno stadio quando il 95% dei cittadini ha diritto ad assistere ad uno spettacolo importante”. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenendo prima della gara valida per gli ottavi di Coppa Italia tra i nerazzurri e il Benevento ai microfoni Rai. “Il razzismo negli ...

Coppa Italia - la comunità ebraica romana : 'Cori razzisti? Sbagliato minimizzare' : 'Non si può minimizzare e far finta di nulla per il timore di dare visibilità a certi personaggi.Non si può lasciare lo sport in mano a chi a ogni partita fa cori razzisti e antisemiti'. Lo ha scritto oggi su Twitter il presidente della comunità ebraica romana Ruth Dureghello dopo i cori di ieri dalla curva nord ...

Cori razzisti contro Kean - la tifoseria del Bologna nega l’accaduto : la nota ufficiale : Durante l’incontro di Coppa Italia tra Bologna e Juventus, gli spettatori rossoblù si sono espressi con Cori razzisti contro Kean? La replica della tifoseria emiliana “Facendo riferimento a quanto riportato in telecronaca, scritto dai quotidiani e dai siti specializzati circa gli ululati razzisti partiti dai tifosi del Bologna all’indirizzo del giocatore Kean il Centro Bologna club, vista l’infondatezza di quanto ...

Torna il calcio e riesplodono le polemiche per i Cori razzisti e antisemiti : Lo scenario all'Olimpico di Roma tra Lazio e Novara per ottavi di Coppa Italia. Oggi Inter-Benevento, ore 18, in un San Siro vuoto a causa dei 'buu' a Kulibaly e Napoli-Sassuolo alle 20.45 - Avremmo ...

Ancora Cori razzisti negli stadi italiani : Sono stati segnalati durante Lazio-Novara e forse anche in Bologna-Juventus: la polizia sta indagando sul primo episodio

“Giallorosso ebreo” - Cori razzisti dei tifosi della Lazio : il club si difende - la Digos indaga : Lazio e Novara si sono date battaglia nella giornata di ieri, una gara condizionata da cori razzisti: la Digos indaga La Digos di Roma ha aperto un’inchiesta in merito ai cori razzisti uditi ieri durante la gara tra Lazio e Novara. “Giallorosso ebreo“, il testo del coro poco edificante. Al vaglio i video delle telecamere presenti allo stadio, intanto la Lazio si difende. Arturo Diaconale, portavoce del club, ha parlato ...

Cori antisemiti e razzisti : la grande occasione della Lazio : Hanno cantato in pochi e sono stati identificati? Il club li può espellere con il Codice Etico dando un segnale. Il rischio emuLazione

Coppa Italia - Cori razzisti e antisemiti all'Olimpico : Dopo gli incresciosi fatti di San Siro, alcuni tifosi biancocelesti durante il match di Coppa Italia con il Novara hanno cantato cori discriminatori contro la Roma e i Carabinieri

Bologna-Juventus - Cori razzisti contro Kean : ululati dagli spalti del Dall'Ara : Non inizia nel migliore dei modi la tre giorni di Coppa Italia dato che in due partite su tre si sono verificati episodi di razzismo. Si era partiti con la sfida tra la Lazio di Simone Inzaghi e il ...

Napoli - Ancelotti rilancia : 'In caso di Cori razzisti - interrompere la partita' : Carlo Ancelotti non ha dubbi: in caso di insulti xenofobi chiederà l'interruzione della partita. Il tecnico del Napoli torna sui fatti di Santo Stefano a Milano, in occasione del big match...

Lazio - Cori razzisti e antisemiti durante la Coppa Italia : E' bastata poco più di mezzora alla Lazio per risolvere la pratica Novara e strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Il bel poker della squadra di Inzaghi ai piemontesi,...

Coppa Italia : Cori antisemiti e razzisti durante la partita Lazio-Novara : Non sempre il calcio è uno spettacolo da guardare insieme, seduti sul divano di casa o allo stadio per godersi il match della propria squadra del cuore, tifando e sperando che possa portare a casa la vittoria. L'esempio più recente è la partita di Coppa Italia Lazio-Novara, tenutasi nel pomeriggio di sabato 12 gennaio, a Roma. La vicenda durante il trentesimo minuto di gioco, infatti, da parte di un gruppo ristretto di tifosi biancocelesti ...