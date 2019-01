Coppa Italia | Roma-Virtus Entella 4-0 | doppio Schick

Coppa Italia - il tabellone dei quarti di finale : Nessuna sorpresa, passano tutte le big e i quarti saranno così ancora più intensi. Dopo l'ultima sfida dell'Olimpico tra Roma ed Entella si è completato il quadro delle migliori otto che si ...

Pagelle Roma-Entella 4-0 - Coppa Italia : highlights e tabellino : Pagelle ROMA ENTELLA- Finisce 4-0 in favore della Roma l’ottavo di Coppa Italia tra i giallorossi e l’Entella. Super Roma trascinata da uno straripante Schick. Bene anche Cristaante, malino Pastore nonostante il gol. L’Entella subisce passivamente senza la possibilità di risposta. Sorride Di Francesco. Il tecnico giallorosso respira in vista della seconda parte di stagione. […] L'articolo Pagelle Roma-Entella 4-0, Coppa ...

Tabellone Coppa Italia - tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale : Tabellone Coppa Italia – Con il successo della Roma contro l’Entella si è concluso il quadro valido per i quarti di finale, una competizione che adesso entra nel vivo e che si preannuncia scoppiettante dalle prossime partite. Alle squadre già qualificate Juventus, Napoli, Inter, Milan, Fiorentina e Lazio si sono aggiunte nelle ultime ore anche Atalanta e Roma che hanno superato Cagliari ed Entella. Inter-Lazio, Fiorentina-Roma, ...

La Roma serve il poker all'Entella : 4-0 e giallorossi ai quarti di Coppa Italia : La Roma di Eusebio Di Francesco supera con facilità, con un nettissimo 4-0, il Virtus Entella nell'ultimo match degli ottavi di finale di Coppa Italia. A decidere l'incontro la doppietta di Schick, il primo di tacco dopo venti secondi e il secondo a inizio ripresa, Marcano in chiusura di primo tempo e Pastore ad un quarto d'ora dalla fine. La partita è stata comunque viva con i liguri che se la sono provata a giocare a viso aperto con un ...

La Coppa Italia fa tornare il sorriso alla Roma : poker all’Entella nel segno di Patrick Schick : La Roma apre il suo 2019 con un netto successo sull’Entella negli ottavi di Coppa Italia: il club giallorosso vince per 4-0 e stacca il pass per la sfida dei quarti contro la Fiorentina Dopo qualche segnale incoraggiante sul finire del 2018, la Roma apre il suo 2019 con un netto successo. La formazione giallorossa liquida il primo impegno stagionale, gli ottavi di finale di Coppa Italia, con un secco 4-0 sull’Entella, staccando il pass per ...

VIDEO Roma-Entella - Highlights Coppa Italia : gol - sintesi e azioni salienti : Come ampiamente prevedibile la Roma ha vissuto un ottavo di finale di Coppa Italia 2018/19 assolutamente tranquillo, ospitando, la Virtus Entella formazione che milita in LegaPro. Il punteggio finale è stato di 4-0 con le reti di Schick, dopo appena 22 secondi, quindi il raddoppio è arrivato al 44’pt con Marcano. Nella ripresa strada ancor più in discesa con il 3-0 firmato ancora da Schick con uno splendido colpo di tacco, prima del 4-0 di ...

Fiorentina-Roma - quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : Tra i quarti di finale meno scontati tra quelli che vivremo in questa Coppa Italia 2018/19 c’è, senza dubbio, quello tra Fiorentina e Roma. Si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e le due contendenti si giocheranno la possibilità di andare a sfidare la vincente tra Juventus e Atalanta in semifinale. La Fiorentina, reduce dal brillante successo per 2-0 sul campo del Torino, proverà a far valere il fattore-campo, contro una Roma ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Roma sul velluto con l’Entella - l’Atalanta passa nel finale a Cagliari : Si è conclusa la tre-giorni dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia 2018/19. L’Atalanta ha vinto 2-0 sul campo del Cagliari, mentre la Roma ha disposto dell’Entella con il punteggio di 4-0. Per i nerazzurri nei quarti si annuncia un fondamentale match casalingo contro la Juventus, mentre i giallo-rossi saranno di scena sul campo della Fiorentina. Cagliari-ATALANTA 0-2 Nel primo match di questa ultima giornata degli ottavi di ...

Ottavi Coppa Italia - Roma-V.Entella 4-0 : 22.58 Poker alla Virtus Entella, la Roma all' Olimpico supera gli Ottavi e ora ai quarti sfida la Fiorentina. Gol lampo dei giallorossi (21"): Under per Schick che di tacco 'buca' Paroni. Olsen corre un grosso rischio aulla punizione di Nizzolo,ma si riscatta arrivando sul tap-in di Eramo. Per il resto serata tranquilla.La Roma chiude i conti a cavallo della sosta. Al 2' di recupero colpisce Marcano, al 47' sigla la doppietta Schick.Che prova ...

Roma-Virtus Entella di Coppa Italia in TV e in streaming : Nell'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia la Roma ospita all'Olimpico una squadra ligure di Serie C

SuperCoppa Italiana 2019 - Juventus arrivata a Gedda : sorrisi e selfie per i bianconeri. FOTO : Missione Supercoppa Italiana iniziata per la formazione bianconera, con la Juventus arrivata a Gedda dove il 16 gennaio affronterà il Milan. Da Cristiano Ronaldo a Giorgio Chiellini, volti sorridenti ...

Atalanta-Juventus - quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : L’ultimo quarto della Coppa Italia 2018/19, quantomeno per quanto riguarda il tabellone, è un attesissimo Atalanta-Juventus. Se l’anno scorso questo match era valevole per la semifinale (doppia vittoria per i bianconeri) stavolta orobici e torinesi si sfideranno nei quarti di finale, allo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo. La Juventus, infatti, nonostante sia detentrice del trofeo da quattro anni, è stata sorteggiata con una ...

Inter-Lazio - quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : Tra i match più interessanti dei quarti di finale di Coppa Italia 2018/19 che si sono andati a comporre c’è, senza dubbio, Inter-Lazio. Le sfide tra queste due squadre non sono mai banali e, in questo caso, apriranno le porte verso le semifinali della competizione nazionale. Da un lato vedremo i nerazzurri di mister Luciano Spalletti, che si sono sbarazzati del Benevento con il punteggio di 6-2, mentre i bianco-celesti hanno avuto la ...