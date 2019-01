Coppa Italia | partite oggi 14 gennaio 2019 in diretta tv

Roma-Virtus Entella di Coppa Italia in TV e in streaming : Nell'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia la Roma ospita all'Olimpico una squadra ligure di Serie C

Video/ Torino Fiorentina - 0-2 - : highlights e gol della partita - ottavi Coppa Italia - : Video Torino Fiorentina , risultato finale 0-2, : è la doppietta di Federico Chiesa a risolvere la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : qualche squillo dai giovani - ma l’Italia è poco protagonista ad Adelboden : Si è chiuso un weekend di gare un po’ anonimo per l’Italia in quel di Adelboden. Sia in gigante sia in slalom gli azzurri sono rimasti molto lontano dalle posizioni che contano ed alla fine il miglior risultato è un tredicesimo posto conquistato sia da Luca de Aliprandini sia da Manfred Moelgg. qualche buona indicazione è arrivata dai giovani, ma è davvero troppo poco per definire positiva la due giorni sulle nevi svizzere. Sabato è ...

SuperCoppa Italiana - Dybala può diventare il marcatore più prolifico della manifestazione : La Supercoppa Italiana, per questa stagione, sarà un discorso tra Juve e Milan. Mercoledì 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita, con fischio d’inizio alle 18,30 si assegnerà il primo trofeo dell’annata calcistica del Bel Paese, i rossoneri sono la squadra che ha alzato più volte la coppa, tre, i bianconeri invece sono a quota due e sognano l’aggancio in vetta. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Rai 1 mentre per chi vorrà gustarsi il ...

Juventus-Milan - probabili formazioni SuperCoppa Italiana : bianconeri senza Mandzukic - rossoneri con il dubbio Paquetà : Juventus-Milan, valevole per la Supercoppa Italiana di calcio è ormai alle porte. Mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30, infatti, saranno di fronte i campioni d’Italia, e la finalista della scorsa edizione della Coppa Italia, sconfitta proprio dalla formazione di Max Allegri con il punteggio di 4-0. La grande, e tanto discussa, sfida si disputerà a Jeddah, in Arabia Saudita, allo stadio King Abdullah Sports City e metterà di fronte due ...

VIDEO / Inter Benevento - 6-2 - : highlights e gol della partita - ottavi Coppa Italia - : VIDEO Inter Benevento , risultato finale 6-2, : gli highlights e i gol della partita di Coppa Italia. Nerazzurri ai quarti con punteggio tennistico.

Coppa Italia oggi (14 gennaio) - Roma-Entella e Cagliari-Atalanta : programma - orari - tv e streaming : Il campionato della Serie A di calcio è ancora fermo, ma anche oggi, lunedì 14 gennaio, a tenerci compagnia sarà la Coppa Italia, che completa così il programma degli ottavi di finale. Si giocheranno infatti alle ore 17.30 Cagliari-Atalanta, ed alle ore 21.00 Roma-Virtus Entella. La RAI detiene i diritti tv della Coppa Italia e le sfide verranno trasmesse su Rai2 come da programma seguente. Tutte le partite saranno inoltre visibili in streaming ...

SuperCoppa Italiana - Juventus-Milan : programma - orario e tv. Data e calendario : Il campionato di Serie A è fermo e riprenderà soltanto a fine settimana, ma il calcio in questi giorni di certo non è assente dai palinsesti televisivi: oggi si concludono gli ottavi di Coppa Italia , che hanno visto l’ingresso delle otto teste di serie, mentre mercoledì 16 gennaio si disputerà la Supercoppa Italiana. Di fronte la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima Coppa ...

Coppa Italia volley femminile - tabellone quarti di finale : programma - orari e tv : Settimana dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile, le migliori otto squadre del girone d’andata della Serie A1 sono pronte per fronteggiarsi in queste sfide in andata-ritorno che spalancheranno le porte sulla Final Four, in programma nel weekend del 2-3 febbraio a Verona. Gli incontri di andata andranno in scena il 15-16 gennaio, mentre i match di ritorno sono previsti per il 20-21 gennaio. Le quattro teste ...

Biglietti SuperCoppa italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d’inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell’ultima edizione della Coppa ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda : è grande Italia! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Quarti di Coppa Italia : sarà sfida tra Napoli e Milan : Nel sesto ottavo di finale di Coppa Italia vince il Napoli. Come da pronostico la squadra di Ancelotti supera agevolmente

Coppa Italia 2019 calcio - ottavi di finale : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno nel secondo weekend di gennaio 2019 gli ottavi di finale della Coppa Italia, edizione numero 72. In tre giorni di gare uniche saranno determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale, destinati anch’essi a svolgersi su una singola partita. Il programma verrà inaugurato da Lazio e Novara, di scena nel pomeriggio del 12 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma. Tale incontro sarà il primo dei tre che si svolgerà in quel sabato, ...

SuperCoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...