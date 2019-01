Coppa Italia | giornata conclusiva degli ottavi di finale

PRONOSTICI Coppa Italia / Scommesse e quote - ottavi : quale risultato maturerà all'Olimpico? : PRONOSTICI COPPA ITALIA: le quote e le Scommesse per le partite, valide per gli ottavi di finale e previste oggi 14 gennaio 2019.

Coppa Italia - si sfidano Cagliari e Atalanta : ecco dove seguire la gara in Tv : Lazio-Milan, Juventus, Fiorentina, Inter e Napoli hanno già ottenuto il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ma per conoscere i nomi delle ultime due squadre sarà necessario seguire le due gare in programma oggi. La prima si gioca alla Sardegna Arena dove il Cagliari sfida l’Atalanta: entrambe le squadre puntano a fare […] L'articolo Coppa Italia, si sfidano Cagliari e Atalanta: ecco dove seguire la gara in Tv è stato ...

Juventus-Milan - SuperCoppa italiana in tv : a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro. Programma e streaming : Si assegna subito un trofeo: mercoledì 16 gennaio alle 18.30 (ora italiana) si giocherà al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita) la Supercoppa italiana 2018 tra Juventus e Milan. I bianconeri vogliono riscattare la delusione dell’anno scorso con la Lazio all’Olimpico: l’obiettivo è quello di portare a casa il titolo. C’è ovviamente attesa per Cristiano Ronaldo. I rossoneri guidati da Gennaro Gattuso ...

SuperCoppa Italiana - Benatia e Mandzukic non convocati per l’incontro : Supercoppa Italiana, Benatia e Mandzukic non saranno disponibili per la gara: Massimiliano Allegri non ha convocato i due acciaccati L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha convocato 21 giocatori per la finale di Supercoppa Italiana in programma mercoledì 16 gennaio a Gedda. Non parteciperanno alla trasferta in Arabia Saudita gli infortunati Mario Mandzukic e Medhi Benatia. Questo l’elenco: Szczesny, De Sciglio, ...

Roma-Entella probabili formazioni Coppa Italia : fuori Dzeko : ROMA ENTELLA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Roma e Entella valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di Francesco si affiderà a qualche novità dal primo minuto. In porta confermato Olsen. In difesa Florenzi e Kolarova agiranno sugli esterni, mentre Fazio e Juan Jesus formeranno la coppia […] L'articolo Roma-Entella probabili formazioni Coppa Italia: fuori Dzeko proviene da Serie A ...

È ancora incerta la sede di Milan-Napoli di Coppa Italia : incerta anche la data È incerta la sede. Ed è incerta anche la data. Si sa ancora poco del quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Napoli. Dovrebbe giocarsi a Milano il 30 gennaio. Ma poiché nello stesso giorno dovrebbe giocarsi anche Inter-Lazio, il regolamento dispone che resta in casa la squadra che si è meglio piazzata nel campionato scorso. E quindi l’Inter. Ma lo stesso regolamento chiarisce che la scelta avviene quando si gioca ...

Coppa Italia Roma-Entella - probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv : Allenatore: Boscaglia ARBITRO : Di Paolo di Avezzano IN TV : Rai 2 ore 21 TUTTO SULLA Coppa Italia La cronaca Tutto sulla Coppa Italia

Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia : Birsa dal 1' : CAGLIARI ATALANTA probabili formazioni- Tutto pronto per il match di Coppa Italia tra Cagliari e Atalanta valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I padroni di casa scenderanno in campo con il solito 4-3-1-2. Tante novità dal primo minuto per Rolando Maran, il quale si affiderà ai suoi fedelissimi, ma con tre novità […] L'articolo Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia: Birsa dal 1′ proviene da Serie A News ...

Coppa Italia Cagliari-Atalanta - probabili formazioni e diretta dalle 17.30. Dove vederla in tv : Allenatore: Gasperini ARBITRO : Piccinini di Forlì IN TV : Rai 2 ore 17.30 TUTTO SULLA Coppa Italia Tutto sulla Coppa Italia La cronaca

Juventus-Milan : data - orari e curiosità della finale di SuperCoppa Italiana : Tutto è pronto per la 31esima edizione della Supercoppa Italiana. Di fronte - calcio d'inizio mercoledì 16 alle 18.30 - ci saranno Juventus e Milan, la vincitrice dello scorso campionato e della ...

Juventus vince in Coppa Italia e tocca i massimi da inizio ottobre : Il titolo ha toccato in mattinata i massimi dall'inizio di ottobre: la cronaca sportiva della scorsa settimana riferiva del probabile acquisto a breve del calciatore dell'Arsenal Aaron Ramsey. ...

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : l’Italia c’è - tanti piazzamenti ma manca il podio. Sfortunata Voetter : Un nuovo week-end per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale si è concluso: si sono svolte nel fine settimana le gare sulla durissima pista lettone di Sigulda che, come di consueto, ha riservato molte sorprese. Ora un piccolo periodo di pausa per lanciarsi verso il finale di stagione: prima i Mondiali di Winterberg, appuntamento più importante dell’anno, poi le ultime tappe per il massimo circuito ...