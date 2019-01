Coppa Italia | Cagliari-Atalanta 0-2 | Zapata e Pasalic regalano ai bergamaschi la sfida

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Roma-Entella formazioni ufficiali Coppa Italia : Schick dal 1' minuto : ROMA ENTELLA formazioni ufficiali – Stasera, inizio ore 21, l’Olimpico di Roma, sponda giallorossa, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Eusebio Di Francesco e i bianchi liguri di Roberto Boscaglia formazione che milita in Serie C. In palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti […] L'articolo Roma-Entella formazioni ufficiali Coppa Italia: Schick dal 1′ minuto proviene da ...

Coppa Italia - Cagliari-Atalanta 0-2 : Zapata-Pasalic. La Dea si regala la Juve : Un primo tempo divertente ma senza reti, una ripresa meno scoppiettante ma praticamente con una sola squadra in campo, l'Atalanta che esce alla distanza, colleziona pali e traverse e alla fine passa ...

VIDEO Cagliari-Atalanta 0-2 - Highlights Coppa Italia : gol - sintesi e azioni salienti : La Dea sbanca la Sardegna Arena e avanza ai quarti di finale di Coppa Italia 2019 dove affronterà in casa la Juventus in una rivincita della semifinale della scorsa edizione. Gli orobici hanno vinto in casa del Cagliari per 2-0 con le reti di Duvàn Zapata al 42’st e di Mario Pasalic al 48’st dopo aver sprecato tantissime opportunità per sbloccare il match anzitempo. Highlights Cagliari-Atalanta 0-2 IL GOL DELLO 0-1 DI DUVAN ...

Coppa Italia - l’Atalanta sorprende il Cagliari nel finale : i nerazzurri si regalano la Juventus : I gol di Zapata e Pasalic arrivati in extremis permettono ai bergamaschi di superare il Cagliari e staccare il pass per i quarti di Coppa Italia L’Atalanta accede ai quarti di finale di Coppa Italia, lo fa grazie alla vittoria ottenuta sul Cagliari alla Sardegna Arena. I gol di Duvan Zapata e Mario Pasalic, arrivati nei minuti finali dell’incontro, condannano i rossoblù all’eliminazione, permettendo agli uomini di ...

Coppa Italia - Atalanta ai quarti : 19.35 Colpo dell'Atalanta che nel finale passa 2-0 a Cagliari e si regala i quarti di Coppa Italia contro la Juventus. Primo tempo bellissimo e ricco di occasioni,anche se non arrivano i gol.Chanche sarde per Pavoletti e Padoin, con Palomino che salva due volte di testa. Per i bergamaschi ci provano Ilicic e Gomez (traversa). Gli orobici creano occasioni in serie nella ripresa, ma il palo (tiro ravvicinato di Ilicic) e un super Cragno dicono ...

Coppa Italia - c’è Roma-Entella all’Olimpico : la sede del club ligure chiusa per “appuntamento con la storia” : La società ligure ha chiuso la sede nella giornata di oggi per far recare tutti i dipendenti a Roma per assistere alla partita contro i giallorossi “Chiuso per appuntamento con la storia. Forza Entella“. Questo il testo del cartello apparso oggi sulla sede della Virtus Entella a Chiavari che questa sera allo stadio Olimpico di Roma affronterà i giallorossi negli ottavi di finale di Coppa Italia. “Oggi la nostra sede resta ...

Samsung Galaxy A Coppa Italia – Il Bisonte-Savino Del Bene apre il programma dei quarti di finale : Samsung Galaxy A Coppa Italia: da martedì al via i quarti di finale. Il derby tra Il Bisonte e Savino Del Bene apre il programma delle gare di andata. Mercoledì le altre tre sfide. Tutto live su LVF TV Una settimana di gare per eleggere le quattro semifinaliste della Samsung Galaxy A Coppa Italia di Serie A1 Femminile. Da domani, martedì 15, fino a lunedì 21 gennaio, le otto qualificate ai quarti di finale si sfideranno per accedere alle ...

Cagliari-Atalanta : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE degli ottavi di Coppa Italia : formazioni ufficiali CAGLIARI , 4-3-1-2, : Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran ATALANTA , 3-4-2-1, : Gollini; Toloi, ...