Coppa Italia Atalanta | Gasperini | «Vittoria importante su un campo difficile»

VIDEO Roma-Entella - Highlights Coppa Italia : gol - sintesi e azioni salienti : Come ampiamente prevedibile la Roma ha vissuto un ottavo di finale di Coppa Italia 2018/19 assolutamente tranquillo, ospitando, la Virtus Entella formazione che milita in LegaPro. Il punteggio finale è stato di 4-0 con le reti di Schick, dopo appena 22 secondi, quindi il raddoppio è arrivato al 44’pt con Marcano. Nella ripresa strada ancor più in discesa con il 3-0 firmato ancora da Schick con uno splendido colpo di tacco, prima del 4-0 di ...

Fiorentina-Roma - quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : Tra i quarti di finale meno scontati tra quelli che vivremo in questa Coppa Italia 2018/19 c’è, senza dubbio, quello tra Fiorentina e Roma. Si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e le due contendenti si giocheranno la possibilità di andare a sfidare la vincente tra Juventus e Atalanta in semifinale. La Fiorentina, reduce dal brillante successo per 2-0 sul campo del Torino, proverà a far valere il fattore-campo, contro una Roma ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Roma sul velluto con l’Entella - l’Atalanta passa nel finale a Cagliari : Si è conclusa la tre-giorni dedicata agli ottavi di finale di Coppa Italia 2018/19. L’Atalanta ha vinto 2-0 sul campo del Cagliari, mentre la Roma ha disposto dell’Entella con il punteggio di 4-0. Per i nerazzurri nei quarti si annuncia un fondamentale match casalingo contro la Juventus, mentre i giallo-rossi saranno di scena sul campo della Fiorentina. Cagliari-ATALANTA 0-2 Nel primo match di questa ultima giornata degli ottavi di ...

Ottavi Coppa Italia - Roma-V.Entella 4-0 : 22.58 Poker alla Virtus Entella, la Roma all' Olimpico supera gli Ottavi e ora ai quarti sfida la Fiorentina. Gol lampo dei giallorossi (21"): Under per Schick che di tacco 'buca' Paroni. Olsen corre un grosso rischio aulla punizione di Nizzolo,ma si riscatta arrivando sul tap-in di Eramo. Per il resto serata tranquilla.La Roma chiude i conti a cavallo della sosta. Al 2' di recupero colpisce Marcano, al 47' sigla la doppietta Schick.Che prova ...

Roma-Virtus Entella di Coppa Italia in TV e in streaming : Nell'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia la Roma ospita all'Olimpico una squadra ligure di Serie C

SuperCoppa Italiana 2019 - Juventus arrivata a Gedda : sorrisi e selfie per i bianconeri. FOTO : Missione Supercoppa Italiana iniziata per la formazione bianconera, con la Juventus arrivata a Gedda dove il 16 gennaio affronterà il Milan. Da Cristiano Ronaldo a Giorgio Chiellini, volti sorridenti ...

Atalanta-Juventus - quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : L’ultimo quarto della Coppa Italia 2018/19, quantomeno per quanto riguarda il tabellone, è un attesissimo Atalanta-Juventus. Se l’anno scorso questo match era valevole per la semifinale (doppia vittoria per i bianconeri) stavolta orobici e torinesi si sfideranno nei quarti di finale, allo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo. La Juventus, infatti, nonostante sia detentrice del trofeo da quattro anni, è stata sorteggiata con una ...

Inter-Lazio - quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : Tra i match più interessanti dei quarti di finale di Coppa Italia 2018/19 che si sono andati a comporre c’è, senza dubbio, Inter-Lazio. Le sfide tra queste due squadre non sono mai banali e, in questo caso, apriranno le porte verso le semifinali della competizione nazionale. Da un lato vedremo i nerazzurri di mister Luciano Spalletti, che si sono sbarazzati del Benevento con il punteggio di 6-2, mentre i bianco-celesti hanno avuto la ...

Milan-Napoli - quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : La tre-giorni dedicata agli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/19 ci ha regalato un turno successivo quanto mai succoso, con quattro match tutti di altissimo livello. Nella parte alta del tabellone, infatti, vivremo un interessantissimo Milan-Napoli, con i rossoneri che cercheranno di ripercorrere il cammino dell’anno scorso (che li portò alla finale, poi persa per 4-0 per mano della Juventus) ma dovranno vedersela contro i ...

Cagliari-Atalanta 0-2 - i bergamaschi ai quarti di finale di Coppa Italia : E' sempre più un' Atalanta 'Zapata-dipendente'. L'attaccante colombiano con un gol nel finale e un assist in pieno recupero per il raddoppio di Pasalic stende un generoso Cagliari e fa volare la 'Dea' ...

Calendario Coppa Italia 2019 - date e tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Si è andato a comporre il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia 2018/19. Si annunciano quattro sfide di livello con le otto migliori squadre del nostro campionato che andranno a scontrarsi tra di loro. La prima sfida in ordine di tabellone sarà tra Milan e Napoli e si giocherà in casa dei rossoneri, dato che al momento del sorteggio delle teste di serie hanno avuto un seeding migliore. I rossoneri, che hanno appena eliminato la ...

Coppa Italia - Cagliari-Atalanta 0-2 : Zapata e Pasalic regalano ai bergamaschi la sfida alla Juve : CAGLIARI - Duvan Zapata, ancora lui! E' una legge del calcio, quella delle stagioni magiche degli attaccanti. Capita, talvolta, che la leggenda di Mida li colpisca e che tutto quello che toccano ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Roma-Entella formazioni ufficiali Coppa Italia : Schick dal 1' minuto : ROMA ENTELLA formazioni ufficiali – Stasera, inizio ore 21, l’Olimpico di Roma, sponda giallorossa, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Eusebio Di Francesco e i bianchi liguri di Roberto Boscaglia formazione che milita in Serie C. In palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti […] L'articolo Roma-Entella formazioni ufficiali Coppa Italia: Schick dal 1′ minuto proviene da ...