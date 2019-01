Copa del Rey, le probabili formazioni di Siviglia-Athletic, 16/1/2019

lanotiziasportiva

: #RealBetisRealMadrid Quique Setién ripropone il modulo visto in Copa del Rey (abbandona la difesa a tre per la prim… - ricardorubio44 : #RealBetisRealMadrid Quique Setién ripropone il modulo visto in Copa del Rey (abbandona la difesa a tre per la prim… - educocholopez : Primer doblete del bahiense Lautaro Martinez Inter 6 Benevento 2 (Copa Italia) Cada vez que anoto Inter gano (Seri… - Pianeta_Basket : ACB - Gentile non ferma il Malaga, che si qualifica per la Copa del Rey -

(Di lunedì 14 gennaio 2019)Club, 16/1/O via, in fondo ci siamo arrivati. Il ritorno degli ottavi didel Rey segnano la fine di una settimana dovesi sono incrociate ben tre volte (due al San Mames), con un bilancio equamente diviso tra Coppa, in favore dei lusitani, e campionato, a pro basco. E con il passaggio del turno in tasca, gli andalusi scenderanno in campo zeppi di riserve e con i due nuovi acquisti, Wober e El Haddadi, in campo dal 1′ minuto. La stessa linea segue Garitano, che ha ben altri problemi in campionato e non può certamente rischiare di perdere qualche titolare (come successo con Aduriz). Ecco quindi lecon cui le due squadre si approcceranno all’incontro didel Rey.XI, come arrivano: ancora tanto turnover per i due tecniciCon la gara di andata che ormai ha, di ...