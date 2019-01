Contratto rider | pronta la norma del Ministero del Lavoro - Sky TG24

Caso Foodora - corte d'Appello : applicare ai rider il Contratto della logistica : Cinque addetti alle consegne chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro, con tredicesima, ferie e malattie pagate. In primo grado le istanze erano state respinte

Foodora dovrà pagare 5 ex rider stipendi e contributi del Contratto della logistica : L’agitazione dei fattorini di Foodora a Torino (Foto Marco Alpozzi/LaPresse) Ribaltata in parte in appello la sentenza sul ricorso di alcuni ex fattorini di Foodora contro la multinazionale delle consegne del cibo a domicilio. I giudici della Corte di appello del tribunale di Torino hanno condannato la app di food delivery (che nel 2018 ha chiuso le attività in Italia e si è fusa con Glovo) a rifondere cinque ex corrieri di una somma ...

Foodora - a Torino accolto il ricorso di 5 rider : “Siano retribuiti come da Contratto collettivo” : Chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. Un’istanza che in primo grado, lo scorso giugno, era stata respinta per tutti e 5 i rider della multinazionale tedesca Foodora. Ma ora la decisione è stata ribaltata dai giudici della Corte d’Appello di Torino, che hanno accolto il ricorso per una parte sostanziale e hanno sancito il diritto dei ricorrenti ad avere una somma calcolata sulla retribuzione ...