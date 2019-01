Concerti a Roma | dai salentini Boomdabash al psychobilly dei Demented Are Go

5 nuovi Concerti di Marco Mengoni nel 2019 - le date da Torino e Milano a Roma - Bari e Firenze : Si aggiungono nuovi concerti di Marco Mengoni in Italia nel 2019. Il tour per la presentazione del nuovo disco di inediti, Atlantico, si allunga: sono 5 i nuovi eventi live annunciati nella giornata odierna, in programma in 5 città diverse. Al calendario già confermato si aggiunge oggi la quarta data di Milano in programma per il 5 maggio al Mediolanum Forum di Assago e la terza data di Roma in programma per l’11 maggio al Palazzo dello Sport ...

I Concerti a Roma : Noyz Narcos doppio - Oona Rea e tributi a Faber - Bondì nero - kuTso - Todd Terje : LUNEDI' 7 GENNAIO Cantautori/Per chi suona all'Arciliuto Il lunedì al club Romano c'è 'Per chi suona la campana', appuntamento con cantautori di tutta Italia come ai tempi del vecchio e storico ...

Concerti Capodanno a Milano - Roma - Napoli - Bari : tra gli ospiti Irama - Nek e Il Volo : Il Capodanno 2019 è ormai alle porte e anche quest'anno saranno milioni gli Italiani che attenderanno l'arrivo del nuovo anno in piazza. A Milano, Napoli, Roma, Bari si svolgeranno dei Concerti live, nei quali si esibiranno numerosi artisti della scena italiana tra cui Irama, ma anche Benji e Fede, idoli delle teenager. Alcuni di questi Concerti potranno essere seguiti anche in diretta televisiva sulla generalista Rai e su Mediaset. Capodanno ...

Capodanno a Roma - Concerti - spettacoli e appuntamenti per salutare il 2018 : Dureranno 24 ore i festeggiamenti per il nuovo anno. Coinvolto tutto il centro che sarà per l'occasione pedonale. Tanta musica e numerose performance dedicate al tema del primo sbarco sulla Luna

Scaletta e ingressi per i Concerti Max Gazzè a Roma per La Favola di Adamo ed Eva : info utili e biglietti : I concerti di Max Gazzè all'Auditorium Parco della Musica inaugurano la stagione dei live che l'artista Romano ha voluto dedicare al suo album più celebre, quello con il quale ha dato una svolta alla sua carriera. Sul palco sarà quindi riproposto l'intera tracklist contenuta nel disco, con un ritorno al pop dopo il tour sinfonico che l'artista ha voluto dedicare ad Alchemaya. I biglietti per i concerti sono ancora in prevendita su ...

Nuove date per il tour 2019 di Anastasio - raddoppiano i Concerti a Milano e Roma : biglietti in prevendita : Nuovi appuntamenti si aggiungono al tour 2019 di Anastasio in programma nei mesi di marzo ed aprile. L'avvio delle prevendite ha portato con sé già i primi tutto esaurito e si aggiungono due nuovi eventi a quelli già annunciati. Le due Nuove date sono in programma per il 26 marzo al Santeria Social Club di Milano e per il 4 aprile a Largo Venue a Roma. I biglietti per i nuovi appuntamenti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di ...

De Gregori ed Ermal Meta ai Concerti di Antonello Venditti a Roma : i video dei duetti : Francesco De Gregori ed Ermal Meta ai concerti di Antonello Venditti a Roma, sul palco per duetti d'eccezioni nel corso della prima e della seconda serata del cantautore Romano al Palalottomatica. Il tour Sotto il segno dei pesci, parte con un doppio concerto-evento dal palazzetto dello sport della capitale e Antonello Venditti accoglie due colleghi della musica italiana, due ospiti d'eccezione con i quali interpreta alcuni dei suoi successi ...

Ben Harper torna in Italia in tour : 5 Concerti - a Roma in luglio : Ben Harper torna in Italia con cinque nuovi grandi concerti e si esibirà al Rock in Roma il prossimo 13 luglio, nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Biglietti disponibili per l'acquisto a ...

Baby K ha annunciato due Concerti speciali in programma a Milano e a Roma : Appuntamento a marzo The post Baby K ha annunciato due concerti speciali in programma a Milano e a Roma appeared first on News Mtv Italia.

Ben Harper e The Innocent Criminals in Italia nel 2019 - 5 Concerti da Ravenna a Roma e Milano : Sono stati annunciati oggi i concerti di Ben Harper e The Innocent Criminals in Italia nel 2019. Saranno 5 gli appuntamenti dal vivo dell'artista e del gruppo in programma nella penisola il prossimo anno, dal 9 luglio al 17 luglio, 5 i festival di rilevanza nazionale che accoglieranno gli spettacoli. Ben Harper e The Innocent Criminals in Italia nel 2019 si esibiranno il 9 luglio al Ravenna Festival e il 10 luglio al Pistoia Blues Festival. ...

Concerti : Salmo al Palazzo dello Sport di Roma presenta 'Playlist'. Sul palco anche Asia Argento - SCALETTA : Questa sera il rapper di Olbia Salmo si è esibito al Palazzo dello Sport di Roma nel primo dei due eventi speciali " il secondo si terrà al Mediolanum Forum di Assago, Mi, il 22 prossimo dicembre " per presentare il suo nuovo e quinto album, "Playlist" , pubblicato ...

Riki annuncia 2 Concerti in Italia : sarà a Roma e Milano dopo il successo in Argentina : Riki annuncia 2 concerti in Italia in programma per il prossimo anno. Riccardo Marcuzzo è apparso ieri sui social per comunicare ai fan che nella giornata odierna sarebbero arrivati 2 imperdibili appuntamenti con la sua musica, 2 date evento uniche previste per il prossimo anno in due palazzetti dello sport. Il 22 febbraio 2019 sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 28 febbraio sarà a Roma per un concerto al Palazzo ...

