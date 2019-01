Cinema | per CLIC | il primo selfiefilm della storia | in arrivo una “selfiedistribuzione”

Un biglietto del Cinema lo offre TIM : due voucher a settimana per ottenere due ingressi al prezzo di uno : I film sono più belli in compagnia: i clienti TIM che aderiscono a TIM Party, programma gratuito che offre bonus e sconti speciali, potranno […] L'articolo Un biglietto del cinema lo offre TIM: due voucher a settimana per ottenere due ingressi al prezzo di uno proviene da TuttoAndroid.

Cinema : per CLIC - il primo selfiefilm del Cinema - in arrivo una “selfiedistribuzione” : Non è un gioco di parole: si intitola proprio così, CLIC, ed è il primo selfiefilm nella storia del cinema, realizzato dal primo selfieregista che, ovviamente, è anche il primo selfieattore e selfiedistributore di tutti i tempi Milano, 14 gennaio 2019 – Come tutte le innovazioni è presto per sapere se farà tendenza o resterà un [...]

Mostra del Cinema di Venezia : aperte le iscrizioni del premio 'Bookciak - Azione!' tra film e letteratura : aperte le iscrizioni per partecipare all'edizione VIII del premio Bookciak, Azione! evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, con cui si potrà realizzare un bookciak e vincere la vetrina del ...

Festival del Cinema di Spello - preapertura con la proiezione del documentario 'Segni' : ... il documentario "Segni" prende le mosse dall'esperienza di Carlo Acutis e dal suo rapporto con l'Eucaristia per affrontare un viaggio emozionante tra fede e scienza. Il film accompagna lo spettatore,...

PREAPERTURA DEL FESTIVAL DEL Cinema DI SPELLO : ... il documentario "Segni" prende le mosse dall'esperienza di Carlo Acutis e dal suo rapporto con l'Eucaristia per affrontare un viaggio emozionante tra fede e scienza. Il film accompagna lo spettatore,...

La lista delle nomination per i BAFTA - i premi britannici per il Cinema : Sono state annunciate le nomination per i BAFTA, i più importanti premi britannici per il cinema (che premiano però film di tutto il mondo). La favorita, un film sulla regina britannica Anna, ha avuto 12 nomination, mentre Bohemian Rhapsody, First

BRINDISI.Al «Cinema Teatro Impero» l'inverno d'autore in una rassegna : Spettacoli alle 18 e alle 20 per un viaggio nella società contemporanea attraverso i temi che più investono il nostro tempo . Si comincia il 12 e 13 gennaio con «La ragazza dei tulipani» , film per ...

Il due volte premio Oscar Denzel Washington al Cinema con il thriller “The Equalizer 2 – Senza perdono” : Il due volte premio Oscar Denzel Washington (Miglior attore non protagonista per Glory, 1989; Miglior attore protagonista per Training Day, 2001) fa ritorno in uno dei suoi ruoli chiave nel primo sequel della sua carriera, con il thriller The Equalizer 2 – Senza perdono, crudo e dal cuore pulsante, dal 9 gennaio 2019 in Dvd, Blu-ray, 4K Ultra HD e Digital HD insieme a Universal Pictures Home Entertainment Italia. Insieme al regista Antoine Fuqua ...

Film 2019 - giovani storie imperdibili al Cinema : In attesa che arrivi la “versione millennial” de Il tempo delle mele o Breakfast Club, alcune tra le storie riservate ai più giovani al cinema all’inizio del 2019 promettono ispirazione e trasgressione. C’è chi prova ad imitare Colpa delle stelle – è il caso di A un passo da te con la star di Riverdale - e chi cavalca l’onda degli sequel – sul ring di Creed II, per essere esatti. A volte sono i genitori a preoccupare più dei figli, soprattutto ...

Cinema : domani notte i Golden Globes - Lady Gaga e Bradley Cooper tra i favoriti : "Vice-L'uomo nell'ombra", che racconta l'ascesa politica di Dick Cheney, il vice di George W Bush, è tra le commedie per le quali è favorito anche "Green Book" con Mahershala Ali e Viggo Mortensen. ...

Chi sono i favoriti dei Golden Globes 2019? I pronostici di OM per il Cinema : Con la cerimonia dei Golden Globes 2019, che avrà luogo nella serata di domenica 6 gennaio, comincia la fase più calda della stagione dei premi del cinema statunitense che raggiungerà l'apice con gli Oscar il 24 febbraio. La 76esima edizione dei Golden Globes si svolgerà come sempre al Beverly Hilton di Beverly Hills, California, maestri di cerimonie Andy Samberg e Sandra Oh. I circa 90 membri della giuria, giornalisti della Hollywood Foreign ...

I supereroi - e i supervillain - in arrivo nel 2019 al Cinema - : Il 2018 è stato l'anno dei comic movie. E il mondo dei fumetti non pare stancare, tanto che anche i prossimi mesi saranno all'insegna di supereroi e super cattivi. Sopriamo chi arriverà nelle sale nel 2019

Aquaman da oggi al Cinema : curiosità sul film e sul costume del supereroe stampato in 3D : Il cinecomic Aquaman è il sesto film del DC Extended Universe ad approdare nei cinema di tutto il mondo e da oggi anche in Italia. Jason Momoa torna a vestire i panni di Arthur Curry, stavolta come protagonista assoluto dopo la sua interpretazione in Justice League, dove ha combattuto a fianco degli altri supereroi DC, Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg e Flash. Anche in questo caso cerca di salvare il mondo, ma la scena è tutta sua, tra ...

Programmi TV di stasera - lunedì 31 dicembre 2018. Musica - Circo e Cinema per San Silvestro : Hotel Transylvania 2 Rai1, Rai2, Rai3, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews: ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L’Anno che verrà Torna il grande spettacolo del Capodanno di Rai1. Sarà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la cornice de L’Anno che ...