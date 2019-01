Cina | rallenta la crescita commerciale

Settore auto in rosso su timori rallentamento Cina : Sul comparto pesano probabilmente le parole di Jerome Powell: il presidente della Federal Reserve ha sollevato timori di rallentamento dell'economia globale, e in particolare di quella cinese, area ...

La Cina e il contagio di Apple : perché anche Samsung rallenta : Se Atene piange, Sparta non ride. Forse perché, in fondo, non si odiano così tanto. Per la prima volta da due anni, Samsung si attende profitti in calo. Secondo i risultati preliminari, tra ottobre e ...