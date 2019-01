Cina | nuova missione lunare Chang’e 5 nel 2019 | poi la prima missione su Marte

Cina : comparto dei veicoli a nuova energia mantiene una buona tendenza allo sviluppo : ... come la costruzione di una rete per la ricarica dei veicoli, ha stimolato efficacemente la rapida riconversione delle principali aziende automobilistiche del mondo. Miao Wei ha affermato che, come ...

Cina : previsto boom turisti sulla nuova Via della Seta - 85 milioni nel 2020 : Cresce il turismo sulla nuova Via della Seta e nel 2020 sono previsti oltre 85 milioni di visitatori nei Paesi lungo la Belt and Road Initiative. Un nuovo record dopo la forte e costante crescita registratasi negli ultimi anni. A indicarlo è il think tank Cass, l’Accademia cinese di Scienze sociali. I viaggi di turisti cinesi sono passati da 15,49 milioni nel 2013 a 27,41 milioni nel 2017, con un balzo del 77%. I turisti cinesi hanno ...

Certificata una nuova versione di Xiaomi Mi Play in Cina : Nelle scorse ore un nuovo dispositivo Xiaomi con nome in codice M1901F9T è stato approvato in Cina e potrebbe trattarsi di una versione speciale di Xiaomi Mi Play L'articolo Certificata una nuova versione di Xiaomi Mi Play in Cina proviene da TuttoAndroid.

Nuova roadmap Pie per Samsung Galaxy dalla Cina : modelli e tempi : Con l'entrata di gennaio è naturale che i possessori dei dispositivi Samsung Galaxy vogliano approfondire il discorso relativo alla ricezione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, che sappiamo si accompagnerà alla Nuova interfaccia One UI, per un'esperienza utente ancora più intuitiva e semplificata. L'ultima roadmap, che va ad aggiungersi a quella di cui vi abbiamo parlato lo scorso 25 dicembre in questo articolo dedicato, arriva dalla ...

Nuova 'porta' della città - la casCina rinasce con il 'Roadhouse' : CREMONA - Sarà una Nuova, smagliante, porta di ingresso a Cremona, frutto di un intervento di recupero rispettoso della tradizione secolare delle nostre cascine, nell'ambito di una città sempre più ...

La nuova identità della Cina : Le frizioni commerciali provocate dagli Stati Uniti hanno provocato continue oscillazioni nel mercato globale dei capitali e trasCinato l'economia globale. Oggi, l'economia mondiale si trova innanzi ...

Si sblocca la situazione in Cina : i videogiochi torneranno a essere approvati da una nuova commissione : Nel tentativo di limitare l'influenza dei videogiochi online (e dei videogiochi in generale) sulla popolazione cinese, il governo del paese ha istituito nell'aprile di quest'anno una commissione che avrebbe dovuto valutare l'accesso di determinati titoli al mercato cinese, commissione che però in quasi 9 mesi di lavoro non ha approvato neanche un videogioco.Sembra ora che la situazione sia destinata a sbloccarsi con l'istituzione di una nuova ...

La Cina prepara nuova legge sugli investimenti stranieri - : Si ipotizza che, dopo l'approvazione del disegno di legge, i meccanismi che garantiscono la protezione dei capitali stranieri in Cina saranno notevolmente semplificati. I membri del comitato ...

Cina - sottomarino lancia missile balistico di nuova generazione : Cina: il più grande cantiere navale per sottomarini al mondo Nell'aprile dello scorso anno, la Cina ha completato il più grande cantiere navale per sottomarini al mondo. La struttura della Bohai ...

Sanità - nuova governance farmaceutica : freno a mediCinali fotocopia in fascia A. Grillo : “Così si risparmiano due miliardi” : Il Servizio sanitario nazionale non è obbligato a inserire nell’elenco dei medicinali che rimborsa tutti quelli che servono a curare la stessa malattia, pur avendo principi attivi diversi. Ma solo le molecole che dimostrano di avere un rapporto rischio-benefici e costo-benefici più vantaggioso. È questo l’assunto alla base del documento di programmazione della nuova governance farmaceutica presentato il 10 dicembre dal ministero della ...

Cina-Usa tra Lady Huawei e la nuova via della seta digitale : Il mondo diviso in due blocchi Per questo la Cina secondo Lighthizer 'deve modificare, come non ha ancora fatto, in modo sostanziale le sue pratiche legate a trasferimento di tecnologia, proprietà ...

Cina : pubblicata raccolta dei discorsi del presidente Xi sulla nuova Via della seta : "La nuova Via della seta è divenuta la piattaforma per la cooperazione più popolare e di più larga scala al mondo", ha dichiarato il ministro. , segue, , Cip,

Settimana Italia-Cina della scienza : la nuova stazione spaziale “potrebbe offrire importanti opportunità di volo” per gli astronauti italiani : A margine dell’inaugurazione della Settimana Italia-Cina della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, il commissario dell’Agenzia spaziale Italiana Piero Benvenuti ha dichiarato che “la Cina sta progredendo in maniera velocissima nell’attività spaziale“, “sarà fondamentale aprire nuove strade di collaborazione su progetti scientifici e di tecnologia spaziale. Abbiamo già una collaborazione sui ...

La nuova frontiera della mediCina : terapie cellulari e geniche : Uno degli esperti internazionali più conosciuti nel campo delle terapie cellulari e geniche per la cura di malattie immunologiche ed ematologiche, la Dott.ssa Roncarolo accetta l’invito dell’Ospedale Koelliker e torna nella sua città natale per discutere con colleghi e ricercatori di come le terapie avanzate stiano ridefinendo l’approccio medico e sociale verso una medicina personalizzata e “patient-customized” (Aula Conferenze – Ospedale ...