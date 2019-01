Cesare Battisti trasferito in Sardegna | ora è nel carcere di Oristano

Cesare Battisti - com'era conciato quando lo hanno arrestato : Lo hanno beccato che era appena uscito di casa, maglietta e pantaloni di cotone blu. Le 17 di sabato quando l'agente della polizia boliviana gli ha intimato "Cesare, fermati". E lui s'è fermato, convinto che quello fosse solo un controllo. Alla stazione di polizia gli hanno trovato in tasca l'equiva

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : 'Non è uno scalpo da esibire' : 'La politica fa il suo mestiere, se lo Stato italiano ottiene un successo - e l'arresto di Battisti lo è indubbiamente - naturale che poi cerchi di intestarserlo', conclude Caselli riguardo alla ...

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : "Non è uno scalpo da esibire" : "Non bisogna esagerare, quello di Cesare Battisti non è uno scalpo da esibire". Giancarlo Caselli, magistrato simbolo della lotta a mafia e terrorismo, intervistato dall'agenzia AdnKronos commenta così l'arresto e l'estradizione di quello che "resta un pericoloso criminale che deve espiare la pena i

Cesare Battisti "malato di epatite". Voce terrificante dopo l'arresto : "Riduzione di pena" : A poche ore dall'arrivo di Cesare Battisti in Italia, dopo l'arresto di ieri in Bolivia, è l'ex compagna del terrorista a lanciare un appello, preoccupata per la sua salute. Al quotidiano brasiliano O Estado de S. Paulo, Priscila Luana Pereira ha definito la sentenza contro Battisti: "Molto dura. Cr

L'ex Br ora attacca Salvini : "Su Cesare Battisti una barbarie giuridica" : E nel giorno dell'arresto del terrorista dei Pac, condannato per 4 omicidi e da 37 anni latitante in giro per il mondo, considera il suo arrivo in Italia una 'barbarie'. Il saggista e sociologo, ex ...

Cesare Battisti è arrivato nel carcere di Oristano. Ora 6 mesi di isolamento diurno : «Oggi diciamo al mondo che nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana» ha invece detto ai giornalisti il ministro della Giustizia Bonafede «Questo è il risultato di una squadra che lavora compatta,...

Cesare Battisti - una latitanza costata 50 milioni : In 37 anni lo hanno cercato Polizia, Carabinieri, prima Sismi e Sisde e poi l’Aise...

Cesare Battisti in Italia : l’indegno spettacolo social dell’atterraggio : Premessa: Cesare Battisti è un terrorista, un criminale che è stato giudicato in via definitiva per delitti atroci, un ex latitante. Sacrosanto, insomma, che sia stato assicurato alla...

La strana collaborazione tra Morales e Bolsonaro sull'affaire Cesare Battisti : C'erano anche quattro poliziotti boliviani ad accompagnare i tre agenti italiani dell'Interpol durante l'arresto di Cesare Battisti, arrivato oggi a Ciampino. Ed è stato il governo boliviano a decidere la sua espulsione diretta, in base alla quale Battisti è stato mandato in Italia subito, senza il

Cattura di Cesare Battisti : la storia di come è avvenuta - Sky TG24 - : Sofisticati software di localizzazione, investigazioni multimediali e un lavoro di squadra sul campo con le autorità locali: ecco come è stato trovato e arrestato l'ex terrorista rosso a Santa Cruz de ...

Cesare Battisti - la trappola online con cui l'ha fregato la polizia italiana : come si è fatto incastrare : A incastrare Cesare Battisti poco prima della sua cattura in Bolivia sono state anche le tracce online lasciate dal terrorista durante gli ultimi giorni di latitanza. Gli agenti della Digos di Milano sono riusciti a ricostruire la sua identità online attraverso la sua frequentazione dei social, le c

Cesare Battisti - dentro la cella del terrorista : chi ci sarà con lui nel carcere di Oristano : Cesare Battisti sconterà la sua pena nel carcere di Oristano, in Sardegna, struttura preferita a Rebibbia per ragioni di sicurezza, come confermato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il carcere si trova nella frazione di Massama, è circondato da aziende agricole e può ospitare fino 266 p

Cesare Battisti - la grillina Elena Fattori contro Lega e M5s : "Gigantesca strumentalizzazione politica" : La grillina Elena Fattori fuori dal coro anche su Cesare Battisti. La senatrice del M5s punta il dito contro la macchina della comunicazione attivata dal governo per raccontare la cattura e l'estradizione del terrorista rosso. "Mi sono fatta l'idea che sia una gigantesca strumentalizzazione politica

Cesare Battisti : «Ora so che andrò in prigione». Bonafede : «Sarà trasferito a Oristano» : «Ora so che andrò in prigione». Questo ha detto Cesare Battisti parlando con i funzionari drll'Antiterrorismo che lo hanno accolto in una delle sale della sede del 31/o Stormo...