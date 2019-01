Cesare Battisti | «Ora so che andrò in prigione» In isolamento a Rebibbia per 6 mesi

'Matteo Salvini terrorista - peggio lui di Cesare Battisti' : la porcheria del cronista de Il Mattino : Come si fa nel 2019 a equiparare l'azione politica del governo attuale con qualcuno che uccide per motivi politici? Fuori dal mondo'. Il commento è in effetti ributtante. Come detto, era firmato da ...

Cesare Battisti - Carlo Nordio : "Quanto resterà in carcere il terrorista" : La domanda ora è: ma Cesare Battisti quanto resterà in carcere ora che arriva in Italia e verrà spedito direttamente a Rebibbia? Carlo Nordio, ex procuratore di Venezia, intervistato da Skytg24, spiega quale futuro attende il terrorista catturato in Brasile dopo trent'anni di latitanza: "Il procurat

Cesare Battisti a Ciampino : 'So che andrò in carcere'. Salvini : 'Spero di non vederlo' : Testa alta, pizzetto, giubbotto marrone, senza manette ai polsi: è sceso così dall'aereo che lo ha riportato in Italia Cesare Battisti. A circondarlo un gruppo di poliziotti. Il Falcon 900 del ...

Cesare Battisti è arrivato a Roma : «Ora so che andrò in carcere». 6 mesi di isolamento diurno : «Oggi diciamo al mondo che nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana» ha invece detto ai giornalisti il ministro della Giustizia Bonafede «Questo è il risultato di una squadra che lavora compatta,...

Cesare Battisti è arrivato a Roma : «Ora so che andrò in carcere». 6 mesi di isolamento diurno : L’ex terrorista è arrivato in Italia: ad attenderlo all’aeroporto i ministri Salvini e Bonafede. «Spero di non incontrarlo da vicino» ha detto il ministro dell’Interno. All’arrivo portato nel carcere Romano e preso in consegna dagli uomini del Gom

Cesare Battisti - dal Nicaragua alla Francia : che fine hanno fatto gli altri terroristi rossi e neri ancora latitanti : Sono una quarantina tra la Francia, il Nicaragua, l’Argentina, la Svizzera, persino il Giappone. L’arresto in Bolivia di Cesare Battisti fa tornare d’attualità un dossier rimasto per anni sulle scrivanie degli investigatori italiani: quello dei terroristi rossi e neri ancora latitanti. “Sono sicuro che le forze dell’ordine, con i servizi d’intelligence, potranno riassicurare alle galere altre decine di delinquenti, ...

Chi ha protetto Cesare Battisti : Amici nelle istituzioni in Brasile e Francia, amici intellettuali. Ecco chi ha protetto in questi anni Battisti

Cesare Battisti arrivato in Italia. Salvini : ora in galera altre decine di assassini : ... i terroristi che hanno ammazzato in Italia la smettano di andare liberi a bersi champagne in giro per la Francia» o anche in «altri paesi sudamericani o in giro per il mondo. Chi ha sbagliato in ...

Cesare Battisti in Italia - Salvini : 'Chi sbaglia paga. Ora in galera altre decine di assassini' : Sono sicuro che le forze dell'ordine, con i servizi d'intelligence, potranno riassicurare alle galere altre decine di delinquenti, vigliacchi e assassini che sono in giro per il mondo a godersi la ...

Cesare Battisti è rientrato in Italia : E' in volo dalla Bolivia. Catturato due giorni fa nel paese sudamericano dopo l'ultima fuga dal Brasile, Battisti verrà trasferito nel carcere di Rebibbia dove deve scontare l'ergastolo per quattro ...

Il sorriso accennato di Cesare Battisti al ritorno in Italia dopo 37 anni di latitanza : È tornato in Italia dopo una latitanza di 37 anni Cesare Battisti, arrestato dall'Interpol in Bolivia sabato scorso. L'ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo è sceso, senza manette, ...

Cesare Battisti - Claudio Martelli distrugge la sinistra : "Come lo hanno fatto passare per vittima" : "C'è una cultura estremista e in parte nichilista che ha manipolato la questione Cesare Battisti, facendolo apparire come una vittima della giustizia italiana mentre le vittime sono quelle che lui ha ucciso". Claudio Martelli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, spiega come soprattutto in

Cesare Battisti dritto a Rebibbia : sei mesi in isolamento - nel circuito di alta sicurezza : La lunga fuga di Cesare Battisti è finita. Latitante dallo scorso mese, quando il presidente entrante del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato l'estradizione in Italia, il terrorista dei Pac è stato arrestato in un blitz della polizia italiana e brasiliana, con criminalpol e antiterrorismo a Santa Cruz, in Bolivia. È stato fermato in strada, non era armato, non ha opposto nessuna resistenza. Ha parlato in portoghese per rispondere alla polizia e ...

Cesare Battisti arrestato - la Bolivia si divide : “Azione del governo contraria alla morale rivoluzionaria. Violati i diritti” : La Bolivia si divide dopo l’arresto e l’immediata consegna di Cesare Battisti all’Italia. Sulla cattura dell’ex terrorista dei Pac – sostengono diversi politici, giornalisti e intellettuali – il governo di La Paz avrebbe dovuto agire in maniera diversa. “Oggi, per la prima volta, questo processo di cambiamento si sviluppa in maniera controrivoluzionaria, gli interessi dello Stato hanno sovrastato la ...