Cesare Battisti | Bonafede | passerella? Offensivo non andare

Cesare Battisti - la difesa di Piero Sansonetti : 'Non merita il carcere' : giusto condannare una persona dopo quarant'anni dal delitto presunto che avrebbe commesso? Inoltre, siamo sicuri che sia colpevole? Io no". Con queste parole Piero Sansonetti prende le difese di ...

Cesare Battisti - Pietro Senaldi : "Chi contesta Salvini dovrebbe tacere. Ricordate Renzi e la Boschi?" : Dopo 37 anni Cesare Battisti torna in Italia ed è un grande successo mediatico e politico del governo, che è riuscito perlomeno a intessere fruttuose relazioni internazionali laddove chi lo ha preceduto aveva sempre fallito. Un giorno di festa per la giustizia italiana viene rovinato dalle polemiche

Cesare Battisti diventò terrorista in Friuli : È stata la detenzione a trasformare Cesare Battisti in un terrorista, a far intraprendere al giovane di Latina la strada della lotta armata, culminata in quattro omicidi e due ergastoli, diverse fughe ...

ORISTANO - Cesare Battisti IN CARCERE ALTA SICUREZZA/ Bolivia ha respinto la sua richiesta d'asilo : CESARE BATTISTI in CARCERE a ORISTANO: ministro Bolivia, 'abbiamo rifiutato richiesta d'asilo'. L'ex PAC sconterà 2 ergastoli nel CARCERE di ALTA SICUREZZA

Cesare Battisti - il vizietto scoperto dopo l'arresto : "Beveva molto - gli puzzava l'alito di birra" : Le immagini dei suoi ultimi istanti di latitanza lo immortalano camminare per strada a Santa Cruz de la Sierra, il passo ciondolante, un po' malfermo. Poi, dopo l'arresto, Cesare Battisti ha chiesto una coperta dicendo che voleva dormire e si è addormentato come un sasso su una panca di legno della

Cesare Battisti “incastrato” da Skype : dopo l’arresto ha telefonato alla figlia e al fratello : dopo l'arresto Cesare Battisti ha fatto solo due telefonate, una alla figlia e una al fratello, entrambi in Italia. L'uomo è apparso remissivo e "consapevole di essere arrivato al capolinea". La prima svolta nella sua cattura c'è stata a ottobre, quando utilizzò Skype per preparare la fuga subito dopo la vittoria di Bolsonaro alle elezioni brasiliane.Continua a leggere

Cesare Battisti trasferito in Sardegna : ora è nel carcere di Oristano : L’ex terrorista è arrivato in Italia: ad attenderlo all’aeroporto i ministri Salvini e Bonafede. «Spero di non incontrarlo da vicino» ha detto il ministro dell’Interno. All’arrivo portato nel carcere romano e preso in consegna dagli uomini del Gom

Cesare Battisti - com'era conciato quando lo hanno arrestato : Lo hanno beccato che era appena uscito di casa, maglietta e pantaloni di cotone blu. Le 17 di sabato quando l'agente della polizia boliviana gli ha intimato "Cesare, fermati". E lui s'è fermato, convinto che quello fosse solo un controllo. Alla stazione di polizia gli hanno trovato in tasca l'equiva

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : 'Non è uno scalpo da esibire' : 'La politica fa il suo mestiere, se lo Stato italiano ottiene un successo - e l'arresto di Battisti lo è indubbiamente - naturale che poi cerchi di intestarserlo', conclude Caselli riguardo alla ...

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : "Non è uno scalpo da esibire" : "Non bisogna esagerare, quello di Cesare Battisti non è uno scalpo da esibire". Giancarlo Caselli, magistrato simbolo della lotta a mafia e terrorismo, intervistato dall'agenzia AdnKronos commenta così l'arresto e l'estradizione di quello che "resta un pericoloso criminale che deve espiare la pena i

Cesare Battisti "malato di epatite". Voce terrificante dopo l'arresto : "Riduzione di pena" : A poche ore dall'arrivo di Cesare Battisti in Italia, dopo l'arresto di ieri in Bolivia, è l'ex compagna del terrorista a lanciare un appello, preoccupata per la sua salute. Al quotidiano brasiliano O Estado de S. Paulo, Priscila Luana Pereira ha definito la sentenza contro Battisti: "Molto dura. Cr

L'ex Br ora attacca Salvini : "Su Cesare Battisti una barbarie giuridica" : E nel giorno dell'arresto del terrorista dei Pac, condannato per 4 omicidi e da 37 anni latitante in giro per il mondo, considera il suo arrivo in Italia una 'barbarie'. Il saggista e sociologo, ex ...

Cesare Battisti è arrivato nel carcere di Oristano. Ora 6 mesi di isolamento diurno : «Oggi diciamo al mondo che nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana» ha invece detto ai giornalisti il ministro della Giustizia Bonafede «Questo è il risultato di una squadra che lavora compatta,...