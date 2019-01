Cesare Battisti arrivato a Ciampino dalla Bolivia

Cesare Battisti arrestato - la Bolivia si divide : “Azione del governo contraria alla morale rivoluzionaria. Violati i diritti” : La Bolivia si divide dopo l’arresto e l’immediata consegna di Cesare Battisti all’Italia. Sulla cattura dell’ex terrorista dei Pac – sostengono diversi politici, giornalisti e intellettuali – il governo di La Paz avrebbe dovuto agire in maniera diversa. “Oggi, per la prima volta, questo processo di cambiamento si sviluppa in maniera controrivoluzionaria, gli interessi dello Stato hanno sovrastato la ...

Cesare Battisti dritto a Rebibbia : starà sei mesi in isolamento - nel circuito di alta sicurezza : La lunga fuga di Cesare Battisti è finita. Latitante dallo scorso mese, quando il presidente entrante del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato l'estradizione in Italia, il terrorista dei Pac è stato arrestato in un blitz della polizia italiana e brasiliana, con criminalpol e antiterrorismo a Santa Cruz, in Bolivia. È stato fermato in strada, non era armato, non ha opposto nessuna resistenza. Ha parlato in portoghese per rispondere alla polizia e ...

Cesare Battisti - Piero Sansonetti lo difende : "Tutti fratelli intorno alla forca ma non ci sono le prove" : "Tutti esultano per Cesare Battisti", sbotta Piero Sansonetti su Twitter. "Tutti sono felici che venga a marcire all'ergastolo. Che lasci il suo figlioletto brasiliano. Che paghi con la vita. Quasi nessuno sa di cosa è accusato. Nessuno conosce le prove: non ci sono. È un rito pagano: tutti fratelli

Cos'è l'ergastolo ostativo che deve scontare Cesare Battisti : La pena dell'ergastolo ostativo si applica a soggetti accusati di reati di particolare gravità, come quelli di mafia o terrorismo, ed è destinata a coincidere, nella sua durata, con l'intera vita del ...

Ma lo scalpo di Cesare Battisti non ci farà stare meglio : Bene l'arresto di Cesare Battisti. Ma farcire Battisti di un cumulo di sensi politici è un trucco adolescenziale e patetico per produrre rumore di fondo. L'arresto di Battisti, insomma, è un fatto marginale, benché venda, funzioni, faccia clic e assicuri un'indiscussa vetrina agli uomini di governo che aspirano ad indossare la divisa di boia tanto agognata.Continua a leggere

