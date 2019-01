Cesare Battisti a Ciampino alle 11 30 Salvini annulla conferenza stampa con Avramopoulos

Arresto Cesare Battisti - l'aereo con l'ex terrorista a Ciampino alle 11.30 : È atteso alle 11.30 all'aeroporto romano di Campino il volo che sta riportando in Italia dalla Bolivia Cesare Battisti, l'ex terrorista arrestato due giorni fa dall'Interpol e subito estradato in ...

Alessandro Sallusti su Cesare Battisti : "Il cancro che lo ha salvato per 40 anni" : "Cesare Battisti, prima che la libertà, ha perso le elezioni", scrive Alessandro Sallusti commentando l'arresto del terrorista su Il Giornale. E questo, "la dice lunga su quel cancro che è stata l'internazionale socialista, lobby che ancora oggi santificherebbe volentieri un delinquente comune, un a

Cesare Battisti - il vergognoso silenzio di Carla Bruni dopo la cattura del terrorista : Nel giorno dell'arresto di Cesare Battisti, terrorista pluriomicida latitante da quasi 40 anni, c'è chi ha taciuto. Già, qualcuno ha preferito non dire neppure una parola sulla fine della corsa dell'assassino, per lunghi anni coccolato e nascosto dalla presunta intellighenzia sinistra, non soltanto

Cesare Battisti - l'ipotesi : venduto perché non ha onorato un prestito? : Dopo 37 anni, intorno alle 12.30, è previsto l'arrivo in Italia, a Fiumicino, del terrorista Cesare Battisti: la sua fuga infinita si è spenta in Bolivia, dove si era rifugiato alla caccia dell'asilo dopo che il Brasile di Jair Bolsonaro aveva deciso di consegnarlo all'Italia. Le autorità sapevano c

Cesare Battisti atterrerà a Ciampino e sarà trasferito al carcere di Rebibbia : Cesare Battisti è in volo verso l'Italia e arriverà a Ciampino intorno all'ora di pranzo. Ad attenderlo ci saranno il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e quello della Giustizia, Alfonso Bonafede. Subito dopo aver toccato terra, il leader dei Proletari armati per il Comunismo, che in Italia è stato condannato all'ergastolo per quattro omicidi compiuti tra il 1978 e il 1979 e non si ...

La polemica politica sulla cattura di Cesare Battisti : Dopo l'espletamento delle ultime pratiche legali con la Bolivia, Cesare Battisti è salito sul volo che lo riporterà in Italia. L'arrivo a Ciampino è previsto nel primo pomeriggio. catturato dopo essere entrato illegalmente in Bolivia, Battisti è stato immediatamente espulso e consegnato dall'Interpol Bolivia alla controparte italiana all'aeroporto di Santa Cruz. ...

