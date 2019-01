Cei | non dividersi sui migranti L' Italia sia responsabile

Cei : Italia non si divida sui migranti : 19.20 "Lavorate insieme per l'unità del Paese, fate rete, condividete esperienza e innovazione".E'l'appello del card. Bassetti in apertura del Consiglio Cei. "Come Chiesa faremo la nostra parte", assicura."Sui poveri non ci è dato dividerci, né agire per approssimazioneincalza-la nostra storia e la nostra cultura ci affidano una responsabilità nel Mediterraneo e in Europa".Ed elogia gli enti no profit:"Più di ieri c'è bisogno di questa società ...

Appello della Cei : 'Non dividersi sull'accoglienza'. Linea dura del governo : ... con l'attenzione a coniugare l'integralità del Cristianesimo con il rispetto della laicità della politica, anche per evitare - come diceva lo stesso Sturzo - che 'la religione venga compromessa in ...

Salvini : 'Gli alleati parlino - ma decido io - a palazzo Chigi con i sindaci non vado'. Altolà alla Cei : Non c'è niente di male ad avere qualche opinione diversa, questa è la politica. Non siamo mica in Unione sovietica!'. E ancora: 'Da solo non sarei riuscito a fare quello che stiamo facendo insieme ai ...

Raddoppio Ires per no-profit - Cei a Salvini : "Se la prenda con i vescovi ma non tocchi l'umanità" | Di Maio : "Mi impegno a cambiare la norma" : Il cardinale si rivolge al ministro dell'Interno invitandolo a riflettere sull'aumento dell'imposta sul reddito delle società, che passa dal 12% al 24%

Cei - l'appello del cardinal Bassetti : "Non porre ostacoli all'accoglienza" : ' Accogliere un profugo significa salvare una vita. Pertanto, in nome del Vangelo, chiediamo di non porre ostacoli, anche di natura legislativa, all'accoglienza e al primo aiuto dei migranti che ...

Manovra - Cei : “Governo non abolisca l’Ires ridotta per enti non commerciali. Penalizza volontariato e assistenza” : I vescovi italiani chiedono al governo di fare marcia indietro sull’abrogazione dell’aliquota Ires ridotta di cui godono gli enti non commerciali, annunciata mercoledì dal premier Giuseppe Conte tra le misure adottate per ridurre il deficit 2019. “Se davvero il Parlamento procedesse con la cancellazione delle agevolazioni fiscali agli enti non commerciali (con la soppressione dell’aliquota ridotta Ires), verrebbero Penalizzate ...

Cei preoccupata per la manovra del Governo : "Non si colpiscano le fasce deboli" : "Stiamo seguendo i contenuti della Legge di Bilancio, rispetto ai quali non mancano elementi di preoccupazione, che ci auguriamo di poter veder superati. Lo afferma il segretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo."Vogliamo sperare che la volontà di realizzare alcuni obiettivi del programma di Governo non venga attuata con conseguenze che vanno a colpire fasce deboli della popolazione e settori strategici a cui è legata la ...

