Cassazione | da Poste Italiane 174mila euro a ex dipendente | si è ammalato di cancro causa

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Laconferma la condanna per, che dovrà risarcire conun exoggi novantenne (e in pensione) che si eradi tumore dopo aver lavorato per 14 anni in un’ambiente saturo di fumo. Locali presso cui l’anziano aveva prestato servizio dal 1980 al 1994. Un altro secolo, altri tempi, decisamente un altro rapporto quello che gli italiani avevano con le ‘bionde’. Non più quello inconsapevole del boom del dopoguerra quando la sigaretta era uno status symbol, perché negli anni Ottanta già era cronaca l’aumento del numero di decessi dovuti alai polmoni. Ma per arrivare alla svolta definitiva (o quasi) era necessario attendere la legge Sirchia, in vigore dal gennaio 2005, che vietava il fumo negli spazi pubblici e nei posti di lavoro. Una legge le cui violazioni sono state comunque tollerate per anni, soprattutto nei luoghi di lavoro che ...