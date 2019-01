Capello: «L’Italia è l’unico Paese dove comandano gli ultras»

ilnapolista

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Glicontano troppo «postoglie i giocatori vanno a salutarli sotto la curva. L’85-90% dei tifosi è importante, non questi signori con striscioni, slogan e troppi poteri ottenuti dalle società». Don Fabiomette il dito nella piaga. O meglio, torna a metterlo. Sono passati ormai dieci anni da quando l’allora ct della Nazionale inglese disse: «In Italiagli, fanno quello che vogliono, allo stadio si può insultare tutto e tutti. Manca il coraggio per fermarli». Parole che sembrano pronunciate oggi, invece risalgono al 2009.Stamattina l’ex tecnico del Milan e della Juve è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io lo sport su Radiouno e si è soffermato così sul tema del razzismo, commentando anche una proposta della moglie per dare una presa di posizione netta dei giocatori contro i cori. «I ...