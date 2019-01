Calderoli esulta per Battisti mentre il Tribunale lo condanna per la Kyenge Le due facce

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Robertosi è congratulato oggi per l’arresto del brigatista rosso Cesare. “Oggi ha vinto lo Stato – ha detto– ha vinto la giustizia, hanno vinto le istituzioni e hanno vinto tutti i cittadini”. Più che apprezzabile il plauso del senatore della Lega alle istituzioni e alla giustizia, proprio nel giorno in cui la giustizia (ildi Bergamo), ancorché in primo grado, lo hato alla pena di un anno e mezzo per diffamazione con l’aggravante razziale.Era il luglio 2013 quandoalla festa della Lega Nord di Treviglio diede dell'”orango” all’ex ministro del governo Letta Cecile. Due anni dopo il Senato deliberò che le opinioni del senatore erano “espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni” e, dunque, “insindacabili”.Il 23 marzo scorso la ...