Calciomercato Serie B | il Livorno vira su Mraz | sopresa Ceravolo | 2 cessioni a Lecce

Calciomercato Serie A - tutte le trattative : altro scatto del Genoa e le intenzione di Fiorentina - Parma e Udinese : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è ormai entrato nella fase importante, i club di Serie A si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco il punto della rosea. Continua la ricerca della Fiorentina ad un centrocampista, per adesso il West Ham ha chiuso la porta per Obiang ma non è da escludere un nuovo tentativo, nel frattempo nel mirino è finito Traore dell’Empoli, la ...

Calciomercato Serie B live : Salernitana e Benevento - nuovi bomber in arrivo : E senza dubbio una settimana di fuoco quella che inizierà lunedì per il Calciomercato di Serie b. Sono tantissime le trattative aperte, alcune delle quali si stanno chiudendo proprio in queste ore. Calciomercato Serie B in diretta: 12 Gennaio Ore 12.00: il Lecce insiste per Budimir. Il Crotone al momento fa resistenza. L'alternativa più accreditara per l'attacco dei salentini resta Tumminello, giovane punta dell'Atalanta. Ore 11.50: secondo ...

Calciomercato Serie B e Serie C - nome nuovo per l’attacco del Lecce - è una Reggina grandi firme : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, tante trattative pronte ad essere chiuse, ecco il punto della rosea. E’ il Padova la squadra più attiva, nelle ultime ore definito l’arrivo di Morganella, per la fascia il primo nome è quello di Renzetti. Per il centrocampo è fatto per Calvano ma è stato fatto un tentativo anche per Lollo dell’Empoli. Offerta del ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : Parma e Bologna show - mossa della Sampdoria : Calciomercato Serie A – Le ultime ore sono state caldissime per quanto riguarda il Calciomercato in Serie A, diverse le trattative avviate e pronte ad essere chiuse entro le prossime ore. Nel dettaglio si muove il Parma, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ l’idea è quella di provare a prendere in prestito Antonin Barak dell’Udinese, per il ruolo di terzino destro il nome in pole è quello di Sala dalla ...

Calciomercato Serie A. Gabbiadini torna alla Samp : L'asse bollente tra Italia e Inghilterra: Gabbiadini ritorna a Genova, possibile partenza per Higuain?

Calciomercato - è il giorno clou : arrivano i bomber in Serie B - affari chiusi : È un Calciomercato attivissimo quello di Serie B con tante società pronte ad investire per rafforzare le rispettive rose. Tra le più attive c'è senza dubbio il Brescia che ieri ha chiuso l'affare per il centrocampistaDessena, ormai ex Cagliari. Anche la Cremonese e il Benevento sono molto attive sul mercato. I lombardi hanno già acquistato Soddimo ed ora sono vicinissimi al colpaccio Ciofani, che potrebbe arrivare dal Frosinone già nella ...

Calciomercato Serie C : Eziolino Capuano nuovo allenatore del Rieti : Istrionico, vulcanico, senza freni. Qualsiasi sia la definizione, sicuramente andrebbe stretta a Ezio Capuano, personaggio più unico che raro. Il tecnico campano, che fra 9 giorni compirà 54 anni, rappresenta per i malati di pallone una versione più “di provincia” ed esplosiva di Alberto Malesani.Tutti noi calciofili abbiamo visto o sentito almeno una sfuriata, uno show, una sparata di Capuano. Spogliatoi, sale stampa, salotti ...

Calciomercato Serie B e Serie C - valzer attaccanti : tentativo del Venezia - Monza scatenato con il fratello di Paquetà e non solo : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato di Serie A anche quelli di Serie B e Serie C regalano spettacolo, novità importanti nelle ultime ore e valzer di attaccanti, ecco il punto della rosea. Il Padova è attivissimo e prova a chiudere anche per Renzetti e Calvano. L’Ascoli ha chiesto al Sassuolo il prestito di Scamacca, tentativo anche per Coda del Benevento. Il Crotone stringe per Spolli, il Foggia punta ...

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : colpo Samp e pazza idea del Bologna - mosse di Atalanta e Parma : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore sono state chiuse operazioni molto importanti. In particolar modo il colpo è stato piazzato dalla Sampdoria, è tutto fatto per il ritorno in blucerchiato dell’attaccante Manolo Gabbiadini, accordo totale raggiunto nelle ultime ore, al Southampton 3 milioni di prestito più riscatto a 9 milioni di euro, già oggi le visite mediche e la ...

Calciomercato Serie B : Verna va via da Cosenza - Di Piazza commenta e scatena il caos : Matteo Di Piazza scatena un altro caos mediatico. Era già successo in passato ed ora ci ricasca. Il suo commento alla foto dell'ormai ex compagno di squadra, Verna, ha creato tantissime polemiche a Cosenza. Infatti Verna con una foto sorridente ha raccontato il suo passaggio al Pisa. A quella foto l'attaccante Di Piazza ha commentato "beato te". Un commento con il quale l'ex attaccante del Lecce ha espresso tutto il suo malessere e che ...

Serie A - i calciatori che hanno aumentato il valore di Calciomercato. LE FOTO : Fino al 31 gennaio tutte le sere su Sky Sport Football e Sky Sport 24 'Calciomercato l'Originale', con Bonan, Di Marzio e Fayna CALCIOMERCATO LIVE, LE NOTIZIE DI GIORNATA IL TABELLONE DEL ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative nella notte : pazza idea Parma - rinforzi ad un passo per Cagliari e Fiorentina : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ...