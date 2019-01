Calciomercato Real Madrid | Benzema infortunato | tentativo per Icardi e Piatek?

Calciomercato Juventus - per Isco il Real Madrid vuole Dybala : Calciomercato Juventus, chiesto Dybala per Isco- La frattura in quel di Madrid sembra ormai insanabile: Isco e Solari sono ai ferri corti, con l’ex Malaga che non è riuscito a mutare la sua situazione tattica con la cacciata di Lopetegui. Giocava poco con il vecchio ct della Spagna, gioca poco ora con il nuovo tecnico: […] L'articolo Calciomercato Juventus, per Isco il Real Madrid vuole Dybala proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Calciomercato - il Real Madrid fa una “controfferta” alla Juve per l’affare Isco : Real Madrid pronto a trattare la cessione di Isco alla Juventus, Florentino Perez ha preparato una controproposta da presentare ai bianconeri Calciomercato, secondo le ultime indiscrezioni il Real Madrid non si sarebbe opposto alla cessione di Isco, anzi avrebbe rilanciato con una controproposta alla Juventus. Il club spagnolo infatti, secondo Sportmediaset, avrebbe intenzione di proporre ai bianconeri uno scambio tra Isco e Dybala, ...

Calciomercato Roma - assalto del Real Madrid su Zaniolo : Monchi però studia il rinnovo : Il club spagnolo stregato dal giovane giocatore della Roma, che dal canto suo però lavora con l’agente di Zaniolo per il rinnovo Arrivato come pedina di scambio nell’ambito dell’affare Nainggolan con l’Inter, Nicolò Zaniolo si sta adesso piano piano prendendo le luci dei riflettori a suon di gol e super prestazioni. Bellissima la sua prima rete in Serie A, Realizzata contro il Sassuolo in perfetto stile… ...

Calciomercato Roma - incontro per Kabak. Si lavora al rinnovo di Zaniolo - seguito dal Real Madrid : Un anno e mezzo dopo l'arrivo di Cengiz Ünder, la Roma guarda nuovamente in Turchia. Monchi ha puntato infatti un altro giovane di talento per il futuro dei giallorossi. Si tratta di Ozan Kabak, ...

Calciomercato Juventus – Isco via dal Real Madrid - spunta il ‘like galeotto’ : operazione in stile Cristiano Ronaldo?! : Isco non sembra rientrare nei piani di Santiago Solari, allenatore del Real Madrid. Lo spagnolo può partire in estate e la Juventus sogna un colpo in stile Cristiano Ronaldo Il rapporto fra Isco e Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, è ai minimi storici. Il nuovo coach, subentrato in corsa a Lopetegui, non sembra avere la stessa stima del suo predecessore per il fantasista spagnolo ex Malaga. Solo 2 gare giocate da titolare sulle ...

Calciomercato - il Manchester United liquida Mourinho : lo aspetta il Real Madrid : Real Madrid Mourinho – Il Manchester United avrebbe pagato una buonuscita di 17 milioni di euro a José Mourinho dopo l’esonero subito dal tecnico portoghese lo scorso 18 dicembre. A questo punto lo Special One non è più, a tutti gli effetti, un tesserato dei Red Devils e può iniziare a programmare il suo futuro. […] L'articolo Calciomercato, il Manchester United liquida Mourinho: lo aspetta il Real Madrid proviene da Serie A ...

Il Calciomercato oggi – Barella al Chelsea - il Real Madrid su Piatek : Il calciomercato oggi – Stagione fino al momento altalenante in casa Genoa ma l’arrivo in panchina di Cesare Prandelli ha cambiato completamente passo alla squadra che adesso si candida ad essere grande protagonista nelle seconda parte di stagione. Nel frattempo si pensa al mercato, il presidente Preziosi si sta muovendo per piazzare 2-3 colpi e diverse trattative sono in stato avanzato. Nel frattempo arriva una bomba clamorosa ...

Calciomercato estero - super offerta del Real per Eriksen : l’Arsenal tenta il colpo James Rodriguez - si muove il Barcellona : Non solo il Calciomercato in Italia, anche quello estero regala grande spettacolo, importanti trattative nelle ultime ore. Il Real Madrid continua a seguire il centrocampista Christian Eriksen in scadenza con il Tottenham nel 2020, secondo AS i Blancos sarebbero pronti a lanciare l’assalto ma la richiesta del Tottenham è altissima: 250 milioni di euro. Eriksen è considerato l’erede ideale di Modric, l’offerta Blancos si ...

Calciomercato Juventus - Pjaca reale opzione : può tornare bianconero : Calciomercato Juventus, Pjaca AL RIENTRO? Se ne era andato un anno fa, al ritorno da un brutto infortunio al ginocchio, per ritrovare se stesso e una condizione fisica più che ottimale. Marko Pjaca, arrivato nell’estate del 2016 in bianconero, non è mai riuscito a esprimersi ad alti livelli durante la sua militanza a Torino. L’infortunio […] L'articolo Calciomercato Juventus, Pjaca reale opzione: può tornare bianconero proviene da Serie A ...

Calciomercato Inter - Ranocchia verso la Spagna : il Villareal si fa sotto : Andrea Ranocchia in questa sessione di mercato potrebbe approdare al Villareal: le indiscrezioni dalla Spagna vogliono il difensore dell’Inter verso il club allenato da Luis García Plaza Andrea Ranocchia non trova lo spazio che vorrebbe all’Inter e per questo non sorprenderebbe un suo addio ai nerazzurri già in questa sessione di mercato. Al difensore italiano, come si legge sul Mundo Deportivo, è Interessato il Villareal, che ...

Calciomercato - Palacios al Real Madrid nel segno di Redondo : Così, il passaggio dalla mediana di una delle squadre più celebri dell'Argentina a quella di uno dei club più importanti del mondo diventa quasi uno step obbligato. Personalità in campo e fuori, come ...

Calciomercato Bologna - arrivano Sansone e Soriano dal Villareal : Calciomercato Bologna – Stando a quanto riportano gli esperti di Calciomercato di “Sky Sport”, ma che confermano anche gli altri addetti al settore, il club emiliano ha trovato l’accordo con il Villarreal per un doppio trasferimento. A Casteldebole arrivano Roberto Soriano e Nicola Sansone. Si concretizza così la prima richiesta di Filippo Inzaghi che aveva […] L'articolo Calciomercato Bologna, arrivano Sansone e ...

Calciomercato - Kovacic : 'Chelsea scelta giusta - voglio restare qui. Hazard? Mi ha chiesto informazioni sul Real Madrid' : Non sapevo che fosse così bravo e potrebbe facilmente essere uno dei due o tre migliori giocatori del mondo. Mi ha chiesto come fosse il Real Madrid, ma per adesso non vediamo l'ora di trascorrere ...

Calciomercato Juventus - l'agente di Dybala lo avrebbe proposto al Real Madrid : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, giocatore molto chiacchierato in questo momento della stagione. Il fuoriclasse argentino, infatti, non si sta sicuramente esprimendo sui suoi standard e sta risentendo dell'arrivo di Cristiano Ronaldo. L'ombra del campione portoghese sta oscurando la stella di Dybala. L'anno scorso l'attaccante argentino era il ...