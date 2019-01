Calciomercato Inter | Gabigol non molla il sogno nerazzurro

Calciomercato Juventus - inserimento per Modric : Paratici sfida l'Inter (RUMORS) : Juventus letteralmente scatenata sul mercato. Stando a quanto riporta la nota testata "Sportmediaset", che sta seguendo tutti i movimenti di mercato in tempo reale, il club bianconero è piombato su Luka Modric. Fabio Paratici e Andrea Agnelli hanno messo nel mirino il fortissimo centrocampista croato del Real Madrid, seguito da tempo dall'Inter di Marotta. Si prospetta dunque una sfida di mercato molto interessante tra il club bianconero e ...

Calciomercato Inter - Godin : tifosi dell’Atletico vogliono convincerlo a restare : Calciomercato Inter – Il grande colpo di mercato del club nerazzurro in questa sessione invernale con tutta probabilità arriverà a giugno. Sono infatti giorni che da più parti danno per certo l’accordo raggiunto tra la dirigenza della società meneghina e l’entourage di Diego Godin. Un ingaggio che sarebbe davvero notevole e che darebbe la misura […] L'articolo Calciomercato Inter, Godin: tifosi dell’Atletico ...

Calciomercato Inter - Simeone non molla Godin : 'Mi immagino un Atletico insieme a lui - è il capitano' : Il Cholo Simeone non molla il suo capitano: "Mi immagino l'Atletico Madrid con Godin in campo". Poche parole, un concetto chiave: Simeone spera ancora che l'uruguayano possa cambiare idea e restare a ...

Calciomercato Inter – Godin chiede di essere l’eccezione alla politica over 30 dell’Atletico Madrid : i tifosi sono dalla sua parte : L’Atletico Madrid e Godin continuano a lottare per il rinnovo del contratto: il difensore vuole 2 anni, la politica over 30 del club ne impone 1 più un altro opzionale. I tifosi intanto protestano in favore del giocatore Da diversi giorni l’Atletico Madrid e Diego Godin stanno intrattenendo una vera e propria battaglia per il rinnovo del contratto. La politica del club parla chiaro: il rinnovo proposto agli over 30 è di 1 anno ...

Calciomercato - Godin-Inter : sit-in di protesta dei tifosi dell'Atletico Madrid : Hanno organizzato un sit-in di protesta davanti allo stadio Wanda Metropolitano e lo hanno fatto per manifestare tutto il loro disappunto per una storia d'amore, quella tra Diego Godin e l'Atletico ...

Calciomercato Inter - i nerazzurri in trattativa per Valencia a parametro zero : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Mirror, il capitano del Manchester United, Antonio Valencia, potrebbe lasciare i Red Devils in estate in quanto i suoi agenti avrebbero avviato una trattativa con l’Inter. Il contratto dell’ecuadoriano è in scadenza tra sei mesi e i Red Devils non sarebbero intenzionati a rinnovarlo. Il club inglese ha […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri in trattativa per ...

Calciomercato Inter - i tifosi dell'Atletico Madrid manifestano per convincere Godin a rinnovare : È stato a lungo uno dei migliori difensori al mondo e ha giocato a un livello altissimo. E continua a dimostrarlo ancora oggi. Per questo noi dell'UNION vogliamo che Godin continui a giocare per l'...

Calciomercato Inter - i nerazzurri incontrano il Chievo per chiudere Brazao : Calciomercato Inter – La linea scelta dall’Inter in questa sessione invernale di Calciomercato è chiara: il club nerazzurro ritiene il proprio organico assolutamente completo ed all’altezza con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e con le sfide e le competizioni che attendono la formazione del tecnico Luciano Spalletti. Una decisione che tuttavia non deve essere […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - superata l'Inter per Almendra : il giocatore vuole gli azzurri : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: superata la concorrenza dell'Inter per Almendra, che pare preferire proprio gli azzurri.

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - ipotesi Andersen per l'estate ma la concorrenza è tanta : Calciomercato Inter, Ultime notizie: si lavora per strappare Andersen della Sampdoria in estate. La concorrenza è però alta.

Calciomercato Inter - ufficiale il prestito di Gabigol al Flamengo : il brasiliano avrà la maglia numero 12 : Il calciatore brasiliano si trasferisce dall’Inter al Flamengo con la formula del prestito Ora è ufficiale: Gabriel Barbosa è un nuovo calciatore del Flamengo. L’annuncio è del club brasiliano con una nota sul proprio sito web. Il 22enne attaccante, ex Santos, arriva in prestito dall’Inter e vestirà la maglia numero 12 del club rossonero. (Spr/AdnKronos)L'articolo Calciomercato Inter, ufficiale il prestito di Gabigol al ...

Calciomercato Inter : i nerazzurri pensano a Traorè dell'Empoli (RUMORS) : Il presidente dell'Empoli, Renzo Corsi, in un'Intervista a 'Radio Radio' ha ammesso un Interessamento concreto dell'Inter per il centrocampista Hamed Junior Traorè. Sempre secondo il presidente toscano, sono tre le squadre Interessate e tra queste non vi sono la Roma e il Napoli. Il presidente, invece, ha confermato che il club nerazzurro è seriamente Interessato ad acquistare il giovane centrocampista, nato nel 2000. Un'altra squadra che ha nel ...

Calciomercato Inter - incontro per Traoré : Il giovanissimo centrocampista dell'Empoli piace anche a Napoli, Roma e Juventus Inter TRAORE' / L' Inter si muove concretamente per Traoré . Stando a 'Sky Sport', il club nerazzurro potrebbe accelerare e programmare un incontro nei prossimi giorni con l'entoruage del giovanissimo centrocampista dell' Empoli . Il talento ivoriano è seguito con Interesse ...

Calciomercato Inter - Spalletti in bilico. È Simeone il grande sogno : Calciomercato Inter – I nerazzurri hanno intenzione di non fare alcun movimento di rilievo nel corso della sessione invernale di Calciomercato in corso in questo mese di gennaio. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, infatti ritiene la rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti assolutamente adeguata alle competizioni che attendono la squadra meneghina ed […] L'articolo ...