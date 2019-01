Cagliari-Atalanta 0-2 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Cagliari-Atalanta : risultato e partita in diretta live : Cagliari-Atalanta, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Coppa Italia Cagliari-Atalanta - highlights e tabellino del match : CAGLIARI ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI- Tutto pronto alla Sardegna Arena per il match di Coppa Italia tra Cagliari e Atalanta valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I padroni di casa scendono in campo con il solito 4-3-1-2. Tante novità dal primo minuto per Rolando Maran, il quale si affiderà ai suoi fedelissimi, ma […] L'articolo Coppa Italia Cagliari-Atalanta , highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Cagliari-Atalanta : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE degli ottavi di Coppa Italia : formazioni ufficiali CAGLIARI , 4-3-1-2, : Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran ATALANTA , 3-4-2-1, : Gollini; Toloi, ...

Cagliari-Atalanta - le quote degli ottavi di Coppa Italia : tutto pronto alla Sardegna Arena, dove oggi alle 17:30 il Cagliari ospita l'Atalanta nello scontro a eliminazione diretta degli ottavi di Coppa Italia. Per gli isolani, tredicesimi in classifica di ...

Cagliari-Atalanta : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Cagliari-Atalanta, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Coppa Italia - si sfidano Cagliari e Atalanta : ecco dove seguire la gara in Tv : Lazio-Milan, Juventus, Fiorentina, Inter e Napoli hanno già ottenuto il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ma per conoscere i nomi delle ultime due squadre sarà necessario seguire le due gare in programma oggi. La prima si gioca alla Sardegna Arena dove il Cagliari sfida l’Atalanta: entrambe le squadre puntano a fare […] L'articolo Coppa Italia, si sfidano Cagliari e Atalanta: ecco dove seguire la gara in Tv è stato ...

DIRETTA Cagliari Atalanta / Streaming video Rai : alla Sardegna Arena arbitra Marco Piccinini - Coppa Italia - : DIRETTA CAGLIARI ATALANTA Streaming video Rai: quote, orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Coppa Italia, ottavi , 14 gennaio, .

Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia : Birsa dal 1' : CAGLIARI ATALANTA probabili formazioni- Tutto pronto per il match di Coppa Italia tra Cagliari e Atalanta valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I padroni di casa scenderanno in campo con il solito 4-3-1-2. Tante novità dal primo minuto per Rolando Maran, il quale si affiderà ai suoi fedelissimi, ma con tre novità […] L'articolo Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia: Birsa dal 1′ proviene da Serie A News ...

Coppa Italia Cagliari-Atalanta - probabili formazioni e diretta dalle 17.30. Dove vederla in tv : Allenatore: Gasperini ARBITRO : Piccinini di Forlì IN TV : Rai 2 ore 17.30 TUTTO SULLA Coppa Italia Tutto sulla Coppa Italia La cronaca

Coppa Italia oggi (14 gennaio) - Roma-Entella e Cagliari-Atalanta : programma - orari - tv e streaming : Il campionato della Serie A di calcio è ancora fermo, ma anche oggi, lunedì 14 gennaio, a tenerci compagnia sarà la Coppa Italia, che completa così il programma degli ottavi di finale. Si giocheranno infatti alle ore 17.30 Cagliari-Atalanta, ed alle ore 21.00 Roma-Virtus Entella. La RAI detiene i diritti tv della Coppa Italia e le sfide verranno trasmesse su Rai2 come da programma seguente. Tutte le partite saranno inoltre visibili in streaming ...

Probabili formazioni Cagliari- Atalanta - Coppa Italia 14/01/2019 : Probabili formazioni Cagliari- Atalanta, Coppa Italia 14/01/2019Lunedì di Coppa per Cagliari e Atalanta: la vincente si qualificherà per i quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus. Sarà battaglia in Sardegna dove i giocatori di casa vorranno iniziare bene il 2019 mentre i bergamaschi, favoriti della sfida, non vogliono porsi limiti rispetto agli obiettivi stagionali.CAGLIARI – Maran potrà contare sul nuovo acquisto ...

Pronostico Cagliari vs Atalanta - Coppa Italia 14-1-2019 e Analisi : Cagliari-Atalanta, lunedì 14 gennaio. Negli ottavi di finale di Coppa Italia è in programma una sfida interessante ed è quella che andrà in scena alla Sardegna Arena tra Cagliari e Atalanta. Chi accederà ai quarti di finale? Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Cagliari e Atalanta?Il Cagliari ha eliminato nei turni precedenti il Palermo (2-1) e il ChievoVerona. In Serie A è tredicesimo con 20 punti, ma è reduce da tre sconfitte ...

Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia : sfida Pavoletti-Zapata : CAGLIARI ATALANTA probabili formazioni – Lunedì 14 gennaio, inizio ore 17:30, alla Sardegna Arena avrà luogo Cagliari-Atalanta, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo la squadra di Rolando Maran e la formazione di Gian Piero Gasperini, squadre che si contenderanno il passaggio del turno ai quarti di finale della seconda […] L'articolo Cagliari-Atalanta probabili formazioni Coppa Italia: sfida Pavoletti-Zapata ...

Coppa Italia - il Cagliari sfida l’Atalanta : dove seguire la gara in Tv : Appuntamento lunedì 14 gennaio con la sfida tra Cagliari e Atalanta, valida per gli ottavi di Coppa Italia in gara unica L'articolo Coppa Italia, il Cagliari sfida l’Atalanta: dove seguire la gara in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.