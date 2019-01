Cagliari-Atalanta 0-2 | i bergamaschi ai quarti di finale di Coppa Italia

Coppa Italia - Cagliari-Atalanta 0-2 : Zapata e Pasalic regalano ai bergamaschi la sfida alla Juve : CAGLIARI - Duvan Zapata, ancora lui! E' una legge del calcio, quella delle stagioni magiche degli attaccanti. Capita, talvolta, che la leggenda di Mida li colpisca e che tutto quello che toccano ...

Cagliari-Atalanta : formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE degli ottavi di Coppa Italia : formazioni ufficiali CAGLIARI , 4-3-1-2, : Cragno; Srna, Ceppitelli, Romagna, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran ATALANTA , 3-4-2-1, : Gollini; Toloi, ...

Cagliari-Atalanta - le quote degli ottavi di Coppa Italia : tutto pronto alla Sardegna Arena, dove oggi alle 17:30 il Cagliari ospita l'Atalanta nello scontro a eliminazione diretta degli ottavi di Coppa Italia. Per gli isolani, tredicesimi in classifica di ...