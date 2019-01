Bryan Cranston nel film di Breaking Bad? “Lo farei subito | ma niente reboot della serie”

optimaitalia

(Di lunedì 14 gennaio 2019)Da quando la notizia di undiha preso a circolare lo scorso autunno, la domanda che tutti i fanserie si sono posti è questa: ci sarànel ruolo di Walter White?Mentre i dettagli sul progetto sono ancora frammentari, l'attore ha sgombrato il campo senza mezzi termini da ogni dubbio sulla sua eventuale partecipazione: se dovesse arrivare una chiamata dai produttori delrisponderebbe positivamente e volentieri.Il motivo è presto detto:gli ha cambiato la vita, è stato il suo grande successo come attore esarà sempre grato al ruolo di White per quello che ha significato. Dunque, se ilsi farà e sarà interpellato per entrare nel cast, accetterà di corsa.La conferma è arrivata durante un'intervista con Entertainment Weekly per l'emittente radiofonica SiriusXM, quando l'attore 62enne ha risposto ...