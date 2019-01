Borse giù dopo dati Cina e Brexit A Piazza Affari cade Monte Paschi

Giustizia - Bonafede invita in Italia il ministro brasiliano Sergio Moro : “Brividi per la citazione di Falcone e Borsellino” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha scritto una lettera al suo omologo del Brasile, Sergio Moro, per manifestargli stima e apprezzamento e per invitarlo a un incontro in Italia per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra i due Paesi, “attraverso uno scambio di idee e un confronto fra le nostre esperienze, e per avviare una più generale collaborazione su tutti i temi della Giustizia” come spiega il guardasigilli in un ...