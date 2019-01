Borsa : Milano debole - tiene Tim - ok Juve : ANSA, - Milano, 14 GEN - Prima giornata di settimana negativa per Piazza Affari, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,62% a 19.171 punti, ...

Borsa Milano chiude negativa - giù banche dopo raccomandazione Bce su Npl Mps : ** I timori per l'economia cinese penalizzano il settore del lusso e in particolare MONCLER , -2,66%, , mentre si muove in controtendenza TOD'S , +1,84%, con volumi nella norma. ** Fuori dal listino ...

Borsa : Europa giù - Milano in coda - -1 - 3% - : ANSA, - Milano, 14 GEN - Borse deboli in Europa a metà seduta, dopo dati macro cinesi inferiori alle stime che fanno temere per la crescita globale. In rosso i futures Usa, in assenza di dati, mentre ...

Borsa : Milano peggiora - -1 - 3% - - cade Mps : ANSA, - Milano, 14 GEN - Piazza Affari amplia ulteriormente il calo, con lo spread tra Btp e Bund in salita fino a oltre 267 punti. L'indice Ftse Mib cede l'1,3%, frenato da Banco Bpm , -3,83%, , Ubi ,...

Borsa Milano apre debole - pesanti banche e lusso - brilla Dobank dopo upgrade : Il tema dominante è il rallentamento dell'export cinese, che aumenta i timori per lo stato della seconda economia mondiale e di un più vasto rallentamento della crescita e dei profitti. ** Intorno ...

Borsa : Milano sale dopo dati industria : ANSA, - Milano, 11 GEN - Piazza Affari, +0,3%, resta in stabile rialzo dopo i dati in calo della produzione industriale a novembre. In ordine sparso le banche mentre in fondo al listino proseguono ...

La Borsa di Milano apre in rialzo - spread stabile a 270 punti : Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib di piazza Affari segna +0,38% a 19.373 punti. All Share a +0,39%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre stabile a 270,1 punti, in linea ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 37% - : ANSA, - Milano, 11 GEN - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,37% a 19.372 punti.

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 63% - : ANSA, - Milano, 10 GEN - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,63% a 19.300 punti.

Borsa : Europa debole - Milano in parità : ANSA, - Milano, 10 GEN - Borse europee deboli dopo i verbali dell'ultimo direttivo della Bce di dicembre. In calo i futures su Wall Street in calo in vista delle richieste dei sussidi di ...

Borsa Milano giù con Azimut - Tod's e Fca : ANSA, - Milano, 10 GEN - Piazza Affari debole dopo i primi scambi, in linea con le altre Borse europee, con il Ftse Mib che arretra dello 0,1%. Sul listino milanese scivolano Azimut , -2,5%, , A2A , -...

Borsa Milano sale con Brembo - debole Tim : ANSA, - Milano, 9 GEN - Piazza Affari in rialzo con l'Europa grazie soprattutto al clima Usa-Cina più sereno, la leggera ripresa del prezzo del petrolio e il calo della tensione sui titoli di Stato ...

Borsa : Milano sale con Stm - Fca e Brembo : ANSA, - Milano, 9 GEN - Piazza Affari accelera ulteriormente a metà seduta , Ftse Mib +1,5%, confermandosi in testa alle altre piazze europee, spinta da Stm , +4,65%, , nonostante le stime sul taglio ...

Borsa : Milano accelera dopo Istat - +1 - 3% - : ANSA, - Milano, 9 GEN - Piazza Affari accelera , +1,3%, dopo il dato Istat sulla disoccupazione, scesa al 10,5% in novembre. Spingono il listino Stm , +4,3%, , nonostante le stime sulla produzione di ...