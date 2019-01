Biathlon | Coppa del Mondo 2019 | Lisa Vittozzi si laurea nell’Università di Oberhof | Lukas

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Neanche il tempo di respirare che è subito il tempo della quinta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Ruhpolding (Germania). L’Italia con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi protagoniste assolute degli appuntamenti precedenti cercherà di mettersi in evidenza ancora una volta, puntando al bersaglio grosso nelle gare in programma sulle nevi tedesche. L’attesa nel Bel Paese è crescente relativamente alle prestazioni delle azzurre e dunque ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda : è grande Italia! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe in vetta - Loginov insegue : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : la Russia vince la staffetta maschile. L’Italia conclude al sesto posto : Una domenica dai colori decisamente russi quella di Oberhof (Germania). Nell’ultima giornata di gare valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la selezione russa fa doppietta e dopo il trionfo delle ragazze nella staffetta arriva anche quello degli uomini nella medesima specialità. Una prova decisamente consistente quella del quartetto dell’Est che, ricorrendo a 6 ricariche in totale e senza nessun giro di penalità, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : nella staffetta femminile vince la Russia davanti a Germania e Rep. Ceca. L’Italia è quindicesima : La staffetta femminile 4×6 km di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon viene vinta dalla Russia, che chiude in 1:18’46″3, distanziando di 33″5 la Germania, seconda, e di 36″7 la Repubblica Ceca, terza. Solo 15ma l’Italia, che giunge staccata di 6’22” pagando ben otto giri di penalità con 13 ricariche utilizzate. Giornata no per Nicole Gontier, male in piedi Federica Sanfilippo, fanno il ...

Biathlon - coppa del Mondo : Vittozzi super fa il bis nell'Inseguimento : E a un certo punto della gara, al terzo poligono, c'è mancato poco che l'Italia del Biathlon non chiudesse la prova con una doppietta, con la leader di coppa del Mondo Dorothea Wierer, fatale per lei ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : duello Boe-Loginov nell’inseguimento - Fourcade tenta di inserirsi : Neve, vento e freddo: un tempo da lupi, quello che ci si aspettava ad Oberhof (Germania), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. Prima o poi doveva accadere ed oggi è arrivato il termine dell’egemonia nelle sprint del norvegese Johannes Boe. Dopo aver posto il proprio sigillo nei primi tre appuntamenti, in terra tedesca il leader della classifica generale ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di un rivale ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Lisa Vittozzi cerca il bis nell’inseguimento. Dorothea Wierer per la gran rimonta : Saranno quattro le azzurre in gara domani nella 10 km femminile ad inseguimento valida per la Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: per la prima volta in carriera avrà letteralmente pista libera davanti a sé la nostra Lisa Vittozzi, mentre 15ma e 16ma a partire saranno Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, mentre è chiamata alla grande rimonta Dorothea Wierer, che ha chiuso soltanto 24ma, ad oltre un minuto dalla ...