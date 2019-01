Battlefield V | disponibile il nuovo trailer del capitolo Attacchi Lampo

eurogamer

(Di lunedì 14 gennaio 2019)è ildella campagna di5, e saràa partire dal 17 gennaio per protrarsi fino a marzo, riporta VG247.Questodel gioco introdurrà una serie di nuovi contenuti. Tanto per iniziare, una nuova parte di campagna da giocare. Inoltre arriveranno una serie di novità tra cui l'introduzione della modalità Conquista a Squadre, variante della modalità Conquista per 64 giocatori.dal 17 al 30 gennaio, questa modalità di gioco permetterà a due squadre da otto giocatori di affrontarsi per la conquista di ogni bandiera, così da azzerare i punti dell'avversario.Saranno inoltre introdotte anche nuove armi come, per esempio, ZK-383 (SMG), Modele 1944 (SA) e M1922 (MMG). Arriveranno anche diversi fix e bilanciamenti al gioco.Read more…