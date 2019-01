Battisti | Salvini e Bonafede all' aeroporto | è polemica Tajani | disdicevole il codazzo di

Migliore attacca Salvini : 'Dire che Battisti deve marcire in galera è una cosa sconcia' : L'arresto di Cesare Battisti, avvenuto nel fine settimana in Bolivia, ha scatenato molteplici polemiche. A chi si è dichiarato favorevole ad un'amnistia per gli ex terroristi degli anni di piombo, si sono contrapposti coloro - soprattutto tra le fila dell'opposizione - che hanno criticato alcune affermazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini nel commentare l'operazione condotta con successo dall'Interpol. Il vicepresidente del Consiglio è ...

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : 'Non è uno scalpo da esibire' : 'La politica fa il suo mestiere, se lo Stato italiano ottiene un successo - e l'arresto di Battisti lo è indubbiamente - naturale che poi cerchi di intestarserlo', conclude Caselli riguardo alla ...

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : "Non è uno scalpo da esibire" : "Non bisogna esagerare, quello di Cesare Battisti non è uno scalpo da esibire". Giancarlo Caselli, magistrato simbolo della lotta a mafia e terrorismo, intervistato dall'agenzia AdnKronos commenta così l'arresto e l'estradizione di quello che "resta un pericoloso criminale che deve espiare la pena i

L'ex Br ora attacca Salvini : "Su Cesare Battisti una barbarie giuridica" : E nel giorno dell'arresto del terrorista dei Pac, condannato per 4 omicidi e da 37 anni latitante in giro per il mondo, considera il suo arrivo in Italia una 'barbarie'. Il saggista e sociologo, ex ...

Battisti - Bonafede : “A Oristano per ragioni di sicurezza”. Salvini : “Riscontri positivi su altri terroristi latitanti” : “In questo momento Cesare Battisti è diretto a Oristano per ragioni di sicurezza“. La notizia, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, viene data dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. “Stiamo lavorando ai casi di decine di altri terroristi latitanti. Per alcuni di loro ci sono già riscontri positivi” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Battisti, Bonafede: “A ...

Battisti - Rubio contro Salvini : Francesca Mambro è in libertà dal 2008 : Tutti applaudono il successo del governo e di Matteo Salvini per la cattura di Cesare Battisti. Ma uno dei principali oppositori del leader leghista si smarca dal coro e dagli applausi. E attacca ...

Battisti - Di Pietro : "Ancora terrorista. Giusto orgoglio di Salvini" : Fossi stato in Salvini avrei evitato di aggiungere la parola 'comunista', in quanto non tutti i criminali sono comunisti e viceversa, è un'affermazione politica che limita il senso di orgoglio ...

Battisti - Salvini : aspettavamo da 37 anni : 15.33 "Un giorno che aspettavamo da 37 anni" ha detto il ministro Salvini,in conferenza stampa a Palazzo Chigi sull'arresto di Battisti, "stiamo lavorando"sugli altri terroristi latitanti. Sui migranti,Salvini dice:Ho dato ad Avramopoulos "un elenco di 670 persone ricollocabili"."Se passaranno dalle parole ai fatti l'Europa si salva,altrimenti no".Sull'incontro di Conte con l'Anci,il vicepremier dichiara:"Se hanno capito che c'era scritto"sul ...

Battisti in Italia - carcere a Oristano. Salvini col giubbotto della polizia : “Ora marcisca in galera” : Cesare Battisti catturato ieri in Bolivia è stato estradato in Italia. Finisce così la sua latitanza durata decenni. Andrà in carcere a Oristano. Ad attenderlo all’aeroporto di Ciampino c’erano il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con indosso il giubbotto della polizia. Battisti è sceso dall’...

Non è l'Arena - effetto-Salvini nel giorno di Cesare Battisti : gode Massimo Giletti - cifre mai viste : L' ospitata di Matteo Salvini a Non è l'Arena di Massimo Giletti ha fatto registrare il record di ascolti. Ieri, 13 gennaio, La7 ha tratto grande beneficio dall'ospitata del ministro dell'Interno nel ...

Matteo Salvini accoglie Cesare Battisti : 'Balordo - infame - assassino - mi fai schifo' : Esulta Matteo Salvini . A Ciampino, con indossi un giubbotto della polizia di Stato dice: 'Chi sbaglia paga. Finalmente finirà dove merita un assassino comunista, un delinquente, un vigliacco'. Per il ...

Matteo Salvini accoglie Cesare Battisti : "Balordo - infame - assassino - mi fai schifo" : Esulta Matteo Salvini. A Ciampino, con indossi un giubbotto della polizia di Stato dice: "Chi sbaglia paga. Finalmente finirà dove merita un assassino comunista, un delinquente, un vigliacco". Per il ministro dell'Interno questa è una "giornata storica per l'Italia". Cesare Battisti è "un assassino,

'Matteo Salvini terrorista - peggio lui di Cesare Battisti' : la porcheria del cronista de Il Mattino : Come si fa nel 2019 a equiparare l'azione politica del governo attuale con qualcuno che uccide per motivi politici? Fuori dal mondo'. Il commento è in effetti ributtante. Come detto, era firmato da ...

Cesare Battisti a Ciampino : 'So che andrò in carcere'. Salvini : 'Spero di non vederlo' : Testa alta, pizzetto, giubbotto marrone, senza manette ai polsi: è sceso così dall'aereo che lo ha riportato in Italia Cesare Battisti. A circondarlo un gruppo di poliziotti. Il Falcon 900 del ...