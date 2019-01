Battisti | Salvini e Bonafede all' aeroporto | è polemica Tajani | disdicevole il codazzo di

Arresto Battisti - critiche al governo da Tajani (FI) a Parrini (PD) : “Salvini indecente speculazione” : Tutti pronti a puntare il dito sull’esecutivo, da Forza Italia al PD Il rientro di Cesare Battisti in Italia non ha suscitato solo reazioni positive. La presenza dei ministri Matteo Salvini e Alfonso Bonafede a Roma Ciampino ha infatti acceso il dibattito via social: in molti hanno criticato l’esecutivo per “fare propaganda”. Il primo attacco via Twitter è arrivato dal vicepresidente di Fi Antonio Tajani: “Battisti ...

Cesare Battisti - Pietro Senaldi : "Chi contesta Salvini dovrebbe tacere. Ricordate Renzi e la Boschi?" : Dopo 37 anni Cesare Battisti torna in Italia ed è un grande successo mediatico e politico del governo, che è riuscito perlomeno a intessere fruttuose relazioni internazionali laddove chi lo ha preceduto aveva sempre fallito. Un giorno di festa per la giustizia italiana viene rovinato dalle polemiche

Salvini sullo striscione per Battisti : "C'è ancora qualche idiota" : Matteo Salvini torna a paralre dell'arresto di Cesare Battisti pubblicando sul suo profilo Facebook la foto dello striscione ' Battisti Libero '. 'Vergognoso', commenta il ministro dell'Interno, che ...

Effetto Battisti sui migranti. Il successo sul latitante disinnesca i due incontri separati di Salvini e Conte con Avramopoulos : Effetto Battisti sul governo. La grancassa dell'arresto e dell'estradizione del latitante in Italia avvicina come non mai Lega e Movimento 5 stelle. Smussati gli angoli, spuntate le spine, come non mai in un qualsiasi lunedì di gennaio gialli e verdi marciano a braccetto. Con gli esponenti stellati che marcano a vista il leader della Lega, Alfonso Bonafede a condividerne la photo-opportunity all'arrivo dell'aereo del terrorista, e ...

Arresto Battisti - Andrea Maestri : “La divisa indossata da Salvini è un malcostume cialtronesco” : Andrea Maestri, contattato da Fanpage.it, ci spiega cosa rischia il ministro degli Interni Matteo Salvini, indossando le divise delle forze dell'ordine: "Non esistono precedenti simili, di un ministro denunciato per 'porto abusivo di divisa'. Non credo però che questa denuncia rappresenti un grande spauracchio per Salvini. Ma che il titolare del Viminale abbia mostrato in pubblico l'uniforme della polizia all'arrivo di Battisti all'aeroporto mi ...

Battisti - Salvini e Bonafede all'aeroporto : è polemica. Tajani : disdicevole il codazzo di politici : 'Battisti deve essere accolto nelle patrie galere, non da un codazzo di politici'. È quanto scrive il vicepresidente di FI Antonio Tajani in un tweet. Tajani ritiene 'incomprensibile' e 'disdicevole' ...

Migliore attacca Salvini : 'Dire che Battisti deve marcire in galera è una cosa sconcia' : L'arresto di Cesare Battisti, avvenuto nel fine settimana in Bolivia, ha scatenato molteplici polemiche. A chi si è dichiarato favorevole ad un'amnistia per gli ex terroristi degli anni di piombo, si sono contrapposti coloro - soprattutto tra le fila dell'opposizione - che hanno criticato alcune affermazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini nel commentare l'operazione condotta con successo dall'Interpol. Il vicepresidente del Consiglio è ...

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : 'Non è uno scalpo da esibire' : 'La politica fa il suo mestiere, se lo Stato italiano ottiene un successo - e l'arresto di Battisti lo è indubbiamente - naturale che poi cerchi di intestarserlo', conclude Caselli riguardo alla ...

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : "Non è uno scalpo da esibire" : "Non bisogna esagerare, quello di Cesare Battisti non è uno scalpo da esibire". Giancarlo Caselli, magistrato simbolo della lotta a mafia e terrorismo, intervistato dall'agenzia AdnKronos commenta così l'arresto e l'estradizione di quello che "resta un pericoloso criminale che deve espiare la pena i

L'ex Br ora attacca Salvini : "Su Cesare Battisti una barbarie giuridica" : E nel giorno dell'arresto del terrorista dei Pac, condannato per 4 omicidi e da 37 anni latitante in giro per il mondo, considera il suo arrivo in Italia una 'barbarie'. Il saggista e sociologo, ex ...

Battisti - Bonafede : “A Oristano per ragioni di sicurezza”. Salvini : “Riscontri positivi su altri terroristi latitanti” : “In questo momento Cesare Battisti è diretto a Oristano per ragioni di sicurezza“. La notizia, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, viene data dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. “Stiamo lavorando ai casi di decine di altri terroristi latitanti. Per alcuni di loro ci sono già riscontri positivi” ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Battisti, Bonafede: “A ...

Battisti - Rubio contro Salvini : Francesca Mambro è in libertà dal 2008 : Tutti applaudono il successo del governo e di Matteo Salvini per la cattura di Cesare Battisti. Ma uno dei principali oppositori del leader leghista si smarca dal coro e dagli applausi. E attacca ...

Battisti - Di Pietro : "Ancora terrorista. Giusto orgoglio di Salvini" : Fossi stato in Salvini avrei evitato di aggiungere la parola 'comunista', in quanto non tutti i criminali sono comunisti e viceversa, è un'affermazione politica che limita il senso di orgoglio ...

Battisti - Salvini : aspettavamo da 37 anni : 15.33 "Un giorno che aspettavamo da 37 anni" ha detto il ministro Salvini,in conferenza stampa a Palazzo Chigi sull'arresto di Battisti, "stiamo lavorando"sugli altri terroristi latitanti. Sui migranti,Salvini dice:Ho dato ad Avramopoulos "un elenco di 670 persone ricollocabili"."Se passaranno dalle parole ai fatti l'Europa si salva,altrimenti no".Sull'incontro di Conte con l'Anci,il vicepremier dichiara:"Se hanno capito che c'era scritto"sul ...