Battisti | l' ex compagna si lamenta | Cesare è malato e la pena è troppo dura

ilgiornale

: RT @MadamPopper: Ho fatto decine di manifestazioni, sit-in, occupazioni. Ho discusso con insegnanti, colleghi, famiglia ed amici per le mie… - smilypapiking : RT @MadamPopper: Ho fatto decine di manifestazioni, sit-in, occupazioni. Ho discusso con insegnanti, colleghi, famiglia ed amici per le mie… - FrancoRomanini1 : RT @guidosogliani: @FrancoRomanini1 Cosa dicevi ieri? Battisti, ex compagna: «Riducete la pena, ha problemi di salute» - kikotreviso : RT @notiveri: L’ex compagna di Battisti: «Ha l’epatite, i difensori dei diritti umani chiederanno una riduzione della pena»: Priscila Luana… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Priscila Luana Pereira, exdi, commenta al quotidiano brasiliano O Estado de Sao Paulo la condanna all'ergastolo per il terrorista."Credo che i difensori dei diritti umani chiederanno una riduzione dellaè stato processato in contumacia e la sentenza è molto". La donna, che vive a São José do Rio Preto con il figlio di cinque anni avuto da, ritiene che la condanna siadure: "ha già problemi di età e di salute come l'epatite, devi prendere medicine. I prossimi passi devono garantire che non si ammali".La donna non ha contatti con il terrorista dallo scorso anno. Tuttavia, sempre stando alle sue dichiarazioni, pensa di essere ingiustamente finito sotto la lente di ingrandimento della giustizia brasiliana. "Hanno perquisito la mia casa e dove ho vissuto prima", afferma. Secondo l'exdi, il figlio della ...