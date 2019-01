Battisti | la diretta | folla di reporter a Ciampino per l' arrivo | in aeroporto anche

Cesare Battisti - l'atterraggio in diretta a Ciampino : il bandito torna in Italia dopo 37 anni : dopo 37 anni, la fuga è finita: Cesare Battisti, catturato in Bolivia, torna in Italia per scontare il suo debito con la giustizia. Lo attende l'ergastolo per i quattro omicidi in cui è implicato. Di seguito, il video della diretta dell'atterraggio del terrorista a Ciampino (curato da Agenzia Vista)

Cesare Battisti - oggi l'arrivo in Italia : direttamente dalla Bolivia con un volo di stato : Cesare Battisti tornerà in Italia direttamente dalla Bolivia dove è stato arrestato e non passando per il Brasile. "In questo modo, l'ex terrorista sconterà la pena che gli è stata comminata dalla giustizia Italiana: l'ergastolo!" ha spiegato il Ministro Bonafede. La scelta è arrivata direttamente dalle autorità Boliviane che lo hanno espulso con l'accusa di ingresso illegale nel Paese.Continua a leggere

Conte : Cesare Battisti sarà riportato in Italia direttamente dalla Bolivia : Finalmente giustizia sarà fatta per l'assassino Italiano e compagno di ideali di uno dei governi più corrotti che siano mai esistiti al mondo, PT,". Così su Twitter il presidente del Brasile, Jair ...