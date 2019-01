Battisti in Italia | fuori dall' aereo a Ciampino senza manette

Cesare Battisti è arrivato in Italia : L’ex terrorista Italiano Cesare Battisti è atterrato lunedì mattina all’aeroporto di Ciampino, a Roma, ed è stato subito portato al carcere romano di Rebibbia. Battisti era stato arrestato due giorni fa Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, da una

Battisti in Italia - Salvini 'Ora in galera altre decine di assassini'. Bonafede 'Nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana' : Sono sicuro che le forze dell'ordine, con i servizi d'intelligence, potranno riassicurare alle galere altre decine di delinquenti, vigliacchi e assassini che sono in giro per il mondo a godersi la ...

Cesare Battisti in Italia - cella a Rebibbia. Salvini col giubbotto della polizia : “Ora marcisca in galera” : Cesare Battisti è atterrato all’aeroporto militare di Ciampino. L’ex terrorista catturato ieri in Bolivia è stato subito estradato in Italia. Ad attenderlo - come ha annunciato lui stesso - c’erano il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con indosso il giubbotto della polizia. Battisti è sceso dall...

Battisti è arrivato in Italia - sceso dall'aereo senza manette. Ora in isolamento a Rebibbia per 6 mesi : L'aereo con a bordo Cesare Battisti è arrivato in Italia, all'aeroporto di Ciampino. L'ex terrorista è sbarcato senza manette ed è stato preso in consegna dalla...

