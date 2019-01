Battisti in Italia - andrà subito in isolamento a Oristano : «Ora so che mi tocca il carcere» : Cesare Battisti è in Italia e verrà portato nel carcere di Oristano per scontare la pena all'ergastolo. Arrestato domenica in Bolivia a Santa Cruz e subito espulso dal paese,...

Battisti a Roma - Bonafede : 'Nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana' : 'Finalmente Battisti è atterrato a Ciampino e ha toccato il suolo italiano. Oggi diciamo al mondo che non ci si può sottrarre alla giustizia italiana'. Così il ministro della giustizia Alfonso Bonafede commenta postando su Twitter il video dell'arrivo a Roma dell'ex terrorista latitante ...

Battisti in Italia - carcere a Oristano. Salvini col giubbotto della polizia : “Ora marcisca in galera” : Cesare Battisti catturato ieri in Bolivia è stato estradato in Italia. Finisce così la sua latitanza durata decenni. Andrà in carcere a Oristano. Ad attenderlo all’aeroporto di Ciampino c’erano il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con indosso il giubbotto della polizia. Battisti è sceso dall’...

Cesare Battisti in Italia : “Ora so che andrò in prigione”. Bonafede : “Andrà a Oristano” : Cesare Battisti ha parlato con i funzionari dell'Antiterrorismo che l'hanno accolto all'aeroporto di Ciampino, dove è arrivato dalla Bolivia: "So che andrò in carcere" sono state le sue prime parole. Il ministro della Giustizia Bonafede ha rivelato che l'ex terrorista sarà trasferito nel carcere di Oristano, e non di Rebibbia, per scontare i due ergastoli a cui è stato condannato.Continua a leggere

Battisti - Gabrielli : fece male a Italia : 14.42 "Abbiamo assicurato alla giustizia una persona pericolosa che ha fatto del male all'Italia e che si è dimostrato irridente e oltraggioso nei confronti del Paese". Così il capo della Polizia, Gabrielli, a proposito dell'arresto di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac a lungo latitante. "Voglio sottolineare il lavoro della nostra Intelligence, della Digos e della questura di Milano che hanno lavorato assieme all'Interpol per ...

Cesare Battisti in Italia - sarà in isolamento a Rebibbia : atterrato questa mattina alle 11.30 all'aeroporto di Ciampino il Falcon che ha riportato in Italia l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, arrestato in Bolivia dopo una latitanza durata ...