Battisti già in carcere a Oristano : ergastolo senza benefici. Bonafede : «Risultato storico» : La parola ergastolo risuonata più volte, nelle ultime ore, da quando Cesare Battisti è stato catturato, trasferito in Italia e portato nel carcere di Oristano, sezione di alta sicurezza...

Battisti già in carcere a Oristano| : L’ex terrorista è arrivato a Roma con un volo intercontinentale dalla Bolivia, poi il trasferimento nel penitenziario |

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : 'Non è uno scalpo da esibire' : 'La politica fa il suo mestiere, se lo Stato italiano ottiene un successo - e l'arresto di Battisti lo è indubbiamente - naturale che poi cerchi di intestarserlo', conclude Caselli riguardo alla ...

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : "Non è uno scalpo da esibire" : "Non bisogna esagerare, quello di Cesare Battisti non è uno scalpo da esibire". Giancarlo Caselli, magistrato simbolo della lotta a mafia e terrorismo, intervistato dall'agenzia AdnKronos commenta così l'arresto e l'estradizione di quello che "resta un pericoloso criminale che deve espiare la pena i

Cesare Battisti : la storia di un criminale salvato dalla sua ideologia : L'argomento del giorno è senza ombra di dubbio Cesare Battisti. Non si parla di altro, da destra a sinistra, opposizioni e governo. C'è chi lo reputa un ''compagno'' comunista, martire dei giudici cattivoni e chi lo considera uno sporco comunista da mettere in galera al più presto possibile, possibilmente prendendosi i meriti. Ma Cesare Battisti non è altro che un criminale assassino che finalmente sconterà le sue colpe in carcere a Oristano, ...

Battisti - Torregiani : "Solo giustizia - no a trasformarlo in orco" : di Cristiana Deledda '' Ora c'è la certezza che sconterà la pena, la certezza che si può avere giustizia ''. Così Alberto Torregiani, figlio di Pier Luigi, il gioielliere ucciso il 16 febbraio 1979 ...

Cesare Battisti - il ragionamento di Gianni Riotta che inchioda la sinistra : la colpa imperdonabile : Il giorno delle riflessioni, dei pensieri, degli attacchi e delle critiche. Al centro, ovviamente, la cattura del terrorista Cesare Battisti dopo 37 lunghissimi anni di latitanza. E su quel che sarebbe potuto essere, Gianni Riotta mostra di avere un'idea piuttosto chiara. Il pensiero di Riotta viagg

Torregiani : incontrare Battisti? Potrei : 11.18 "Non c'è stata mai la possibilità di averlo di fronte, non c'è mai stata la volontà da parte sua di avere il perdono,cioè di voler voltare pagina,ammettendo la sue gesta negative. Io poi non mi tiro indietro se mi viene chiesto un confronto. La cosa strana è che tutto sta succedendo in un batter d'occhio dopo 37 anni di attesa". Così Alberto Torregiani, figlio di una delle vittime di Battisti e egli stesso vittima perchè costretto sulla ...

Cesare Battisti arriva in anticipo : alle 11 : 30 già a Ciampino : Arriverà già alle 11.30 Cesare Battisti. Il pluri assassino giungerà quindi a metà mattinata all’aeroporto romano di Campino sul volo

Torregiani : «Battisti? Ora non me lo mettano nel carcere vicino a casa» Video : Il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 in una sparatoria in cui lui stesso, 15enne, rimase ferito e perse l’uso delle gambe, ha incontrato il vicepremier Salvini

Cesare Battisti arrestato in Bolivia dall'Interpol : mascherato con barba finta e occhiali da sole. E' già in volo verso l'Italia : Potrebbe essere riportato in Italia tra oggi e domani Cesare Battisti, arrestato in Bolivia mentre camminava in una strada di Santa Cruz de La Sierra. Quel che è certo è che un aereo...

Giorgia Meloni una furia : “Ora che hanno arrestato Battisti - Saviano chieda scusa per il suo segno di infamia” : arrestato Cesare Battisti e Giorgia Meloni è una furia, pretende le scuse di Saviano Ora che è Cesare Battisti è stato catturato, c’è qualcuno che dovrebbe chiedere scusa. Almeno secondo Federico Mollicone deputato di Fratelli d’Italia, che dopo la cattura punta il dito: “L’arresto in Bolivia di Cesare Battisti ci riempie di gioia”, premette. “Per noi è solo un crudele assassino che non deve avere nemmeno le ...

Un volo dell'antiterrorismo italiano potrebbe gia arrivare domani con l'ex brigatista rosso Cesare Battisti arrestato in Bolivia : PRIMAPRESS, - SANTA CRUZ, Bolivia, - Un aereo italiano con a bordo gli uomini dell'antiterrorismo e della Criminalpol sono partiti alla volta di La Paz, la capitale Boliviana per prelevare l'ex ...

Torregiani incontra Salvini : "La ferita sarà chiusa solo quando vedrò Cesare Battisti in carcere" : Sulla sedia a rotelle da quando fu colpito in una rapina dall'ex terrorista, perse il padre nella stessa sparatoria